Hiša Falke v Libučah je kraj z bogatim kulturnim zakladom ter z žlahtno kulturno ustvarjalko.

Libuče Renate Falke je občudovanja vredna ženska. V svojem rojstnem kraju, v Zgornjih Libučah pod Matjaževo Peco, si je ustvarila galerijo, ki jo vodi z nepopisnim idealizmom, in to v kraju, ki z geografskega vidika gotovo ni najbolj ugoden za galerijsko dejavnost. Sploh je Hiša Falke kraj z bogatim kulturnim zakladom. Poleg galerije je Renate Falke namenila častno mesto tudi Skladu Falke (Falke-Foundation) ter umetniški zapuščini svojega moža Hermanna Falkeja, ki mu je, staremu komaj 53 let, vse prerano ugasnila življenjska sveča.

Prva razstava, ki jo je pripravila Renate Falke, je bila 12. maja 1989 in je bila na ogled do 23. junija 1989. Hkrati je bila ta razstava začetek njenega kulturnega ustvarjanja. V nedeljo, 9. decembra, je Renate Falke spet vabila v svojo galerijo. Gre za prvo razstavo v okviru serije »openday«, njena tema pa je voda.

Poleg slik Hermanna Falkeja iz serije Alaska lahko občudujete tudi slike nemškega umetnika Maria Reisa iz projekta »Naturaquarelle Kärnten«. Obiskovalci, med njimi umetnik Rudi Benétik in grafik Gerhard Messner, pa niso samo občudovali slik obeh umetnikov, temveč so uživali tudi ob zvokih odličnih slovenskih glasbenikov Andreja Ofaka in Boruta Morija.

Že sedaj pa Renate Falke prisrčno vabi na razstavo slik, ki jih je ustvaril Hermann Falke z naslovom »Mitološke plesne slike«. Uvodne besede bo spregovorila umetnostna zgodovinarka Dobrolčanka Elisabeth Klokar (živi na Dunaju), za glasbeni okvir pa bosta poskrbela Tatjana in Gregor Kovačič, ki sta postala soseda galerije Falke. Prireditev bo v nedeljo, 27. januarja.