Pred poletnim dopustom se je na uredništvu Novic porodila za-misel, da oblikujemo skupen popoldan, si oddahnemo in se nekaj ur izmuznemo celovškemu pripekanju ter to, če bo mogoče, še povežemo z nečim zanimivim in koristnim.

Celovec/ Pliberk Pičlo uro pozneje je bil projekt začrtan in logistika se je zavrtela. – A vse lepo po vrsti: Najprej smo za projektni cilj soglasno izbrali Pliberk. Zakaj? Letos je 50. obletnica muzeja Wernerja Berga z veliko imenitno razstavo njegovih del, ki je koroški deželan z osnovno izoblikovanim senzorijem za umetnost in kulturo nikakor ne bi smel zamuditi. Drugič pa se je v teh dneh bližal okrogli osebni praznik našega dolgoletnega zvestega sodelavca Marjana Fere. Načrt se je torej glasil: obisk Bergovega muzeja in nato kosilo pri pliberškem gostincu, ki je tudi naročnik Novic.

Najboljšega vodiča

Kdo bi še hotel z nami, kje dobiti vodiča, in vseh drugih nadrobnosti smo se lotili takoj. Janko je zavrtel telefon, oglasil se mu je Raimund Grilc in je radevolje prijazno pristal, da bo naš vodič po razstavi in povrhu še brezplačno. Janko je zadel v črno! Boljšega vodiča kot nekdanjega profesorja, večletnega pliberškega župana in deželnega poslanca Raimunda Grilca, ki je tudi predsednik Fundacije Wernerja Berga, bi le težko našli. S Sebastjanom sva se lotila ostalega, obvestila Marjana, Franca, Sonjo in Marico, Sebastjan pa je poskrbel za rezervacijo mize – in še posebej, kaj bo na njej.

Dopust in kultura

V sredo, 25. julija, smo se srečali v Pliberku, Raimund Grilc nas je pospremil skozi svet slikarja podjunskega človeka in sveta Wernerja Berga in nam razkril marsikatero skrivnost iz njegovega življenja in ustvarjanja. Po imenitnem kulturnem delu popoldneva smo sedli za mizo, se odžejali in okrepčali, pomarnvali o tem in onem ter se Grilcu zahvalili za izkazano prijaznost. Marjanu Feri pa so vsi zaželeli vse najboljše za njegov osebni praznik.

Druga slika spodaj: Sebastjan Trampusch pred Bergovo upodobitvijo njegove domačije v Dobu.

EMP/ slike: Wakounig Franc