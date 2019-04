Bilčovs Letos bodo že šestič priredili priljubljeni rock-koncert v Bilčovsu. Hvalevredno dajejo bilčovški prostovoljni gasilci letos spet prireditvene prostore na razpolago. Prireditev bo potekala jeseni, priprave pa so se že začele. V začetku februarja se je srečalo okoli 30 rožnrockerjev in rožnrockeric pri Ogiju na kickoff-meetingu in hkrati na občnem zboru.

Novo predstojništvo z vodjo Marino Hedenik in namestnikom Simonom Boštjančičem že intenzivno dela na »Rož`n Rocku 2019«! Letos bo društvo »Rož`nRock« prvič nastopilo tudi pri bilčovškem prazniku krompirja.

Vse zainteresirane mladince in mladinke iz regije prisrčno vabijo k sodelovanju pri rednih pripravljalnih srečanjih #štomtiš kakor tudi na koncertu samem.