Prešernov dan v Celovcu bodo prireditelji obeležili z odličnim kulturnim sporedom, njegov osrednji del pa bo multimedijski koncert SHIVA ŠIVA – Pesmi o delu. Režija multimedijske predstave je delo Marjana Štikarja, dirigent izvajalske skupine – Ženskega zbora Rož – pa je Primož Kerštanj.

Več ko dve leti so pevke s pomočjo zborovodje Primoža Kerštanja zbirale pesmi, ki so se pele – in se morda kje še tudi danes pojejo – ob delu. Pesmi, ki opevajo izkoriščanje delavk in delavcev, govorijo o sužnjih, pripovedujejo o ekonomski migraciji naših prednikov, pa tudi pesmi, ki v sebi nosijo vesele vidike dela. Nabralo se je 17 pesmi iz vseh koncev sveta, iz različnih družbenih okolij, iz katerih veje tudi duh različnih kultur, glasbenih tradicij in pogledov na ta svet, ki po eni strani tarna nad težkimi delovnimi pogoji, hkrati pa je nabit s takim vzdušjem, da bi človek kar zaplesal. Na koncertu Shiva šiva pevke pojejo znane pesmi v drugih preoblekah, manj znane ljudske pesmi, pa tudi na novo napisane in zložene pesmi.

Za scenografijo enkratnega multimedijskega glasbenega dogodka pod taktirko Žige Kerta in v režiji Marjan Štikarja je poskrbela Majda Krivograd, kostumografinja je Stanka Vauda. Za »stage music« je odgovoren Matija Strniša, za »visuals« Incredible Bob, za zvok in luč bodo poskrbeli Kristijan Rehsmann, Marko Sitter in Izidor Sticker, avtorice vmesnih besedil so Laura Ippen, Silvia Jelinek in Simone Schönett, recitatorke pa Lena Krautzer, Magdalena Novak, Andrea Sticker in Lisa Walluschnig.

Slavnostna govornica na osrednji prireditvi 2019 v Celovcu ob Slovenskem kulturnem prazniku, ki ga Slovenci vsepovsod po svetu praznujejo 8. februarja, ob obletnici smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, bo letos predsednica slovenskega PEN-centra Ifigenija Simonoviç.

Slovenski PEN, ki je član mednarodnega PEN, je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Med ustanovnimi člani pa so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, Janko Lavrin, Fran Saleški Finžgar, France Bevk, Prežihov Voranc idr. Med drugo svetovno vojno slovenski PEN center ni deloval. Zaživel pa je znova leta 1962.