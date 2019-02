Celovec V imenu prirediteljev Slovenske prosvetne zveze, Krščanske kulturne zveze in Generalnega konzulata RS v Celovcu je dobrodošlico obiskovalcem imenitnega multimedijskega koncerta Ženskega zbora Rož v celovškem ke-teatru izrekel generalni konzul Milan Predan, ki se iz funkcije predstavnika Republike Slovenije na Koroškem letos poleti poslavlja. Predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Niko Kupper je prebral podporno izjavo prirediteljev večera za ohranitev obeh slavističnih inštitutov v Celovcu in Gradcu. Slavnostna govornica letošnje osrednje slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku pa je bila predsednica slovenskega PEN Ifigenija Simonoviç, ki je nanizala šopek razmišljanj o prazniku Slovencev, o Koroški, kulturi in literaturi, o vlogi žensk v leposlovju, o Prešernu in njegovih brezčasnih pesnitvah in »o plemenitosti umetnosti, ki jo zaznava kot iskanje lepote, lepoto pa vidi v tistem, kar daje smisel človekovemu življenju.« Ozrla se je tudi v viharno preteklost koroških Slovencev ter Slovencev po svetu in zanje uzrla prispodobo v enem od sonetov iz ciklusa Soneti nesreče, ko pesnik pravi, da »Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne«, spomladi spet požene mladike. »Življenja sveča bo brlela, dokler ji ne zmanjka reje,« pravi v istem sonetu. Torej moramo skrbeti za rejo, za tisto, kar bogati življenje, za tisto lepo, kar povečuje smisel našega bivanja in obstajanja. Z drugimi besedami, skrbeti moramo drug za drugega, da bomo imeli moč premagovati obup. Ni težko pasti, a zelo težko se je pobrati. Za pobiranje je potrebna moč. Ko podiramo, lahko klestimo na vse strani, vsako sredstvo je dobro, ko pa postavljamo nazaj, moramo zlagati tako, da bo tisto, kar postavljamo, stalo in obstalo.

Splet svojih razmišljanj, kjer je dala častno mesto koroškim besednim ustvarjalkam, je predsednica slovenskega PEN centra sklenila: »In na koncu, potem ko sem 30 let živela v tujini, naj vam priznam, da me sonet O, Vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta … vedno gane in naj danes vzkliknem: Živeli vsi, ki dobro v srcu mislimo!