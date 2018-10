Klub prjateljev lova

Gornja vas pri Žvabeku Klub prijateljev lova KPL, ustanovljen leta 1964 in od vsega začetka priznana stanovska in strokovna zastopniška organizacija slovenskih lovk in lovcev v Avstriji, se ponaša tudi z lastnim praporjem. Ponosni in skrbni praporščak je Konrad Mandl. Od petka 14. septembra 2018 prapor krasi nov trak, in sicer Lovske zveze Slovenije LZS. Ob navzočnosti večine odbornikov ga je na klubski prapor pripel njen predsednik mag. Lado Bradač.

Slovesna ceremonija podelitve in pripenjanja traka je potekala v lovskem domu podpredsednika KPL Franca Hirma v Gornji vasi pri Žvabeku.

Predsednik LZS Bradač je v nagovoru naglasil, da je trak izraz močne povezanosti in globokega prijateljstva v duhu skupnega slovenskega kulturnega prostora med slovenskimi lovci v matični državi in avstrijskem zamejstvu. Z ustanovitvijo Kluba prijateljev lova pred več kot petdesetimi leti je ta vez bila postavljena na močne temelje in vtkana v organizacijski okvir, kar se je v obojno korist in dobro zelo obneslo.

Mirko-Fric Kumer, predsednik KPL, se je predsedniku Bradaču zahvalil za trak, ki ga je Lovska zveza podelila Klubu prijateljev lova in poudaril, da je trak viden simbol brezmejnega lovskega tovarištva med slovenskimi lovci. S skupnimi močmi in vzajemno bojo lovci kos vsem izzivom časa in bojo našli pravilne odgovore na aktualna vprašanja, ki jih prinaša in odpira čas.