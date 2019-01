Dunaj Lani poleti se je otroška gledališka skupina z Dunaja z mentorico Nataljo Pinter in režiserko Petro Lopert udeležila gledališke delavnice Krščanske kulturne zveze v Ankaranu. V tem tednu so se na igriv način urili v slovenskem jeziku, se igrali stare otroške igrice in učili izštevanke.

Septembra so se vaje nadaljevale v najetih prostorih Slovenske iniciative na Dunaju, v Cup of Cultures, v četrtem dunajskem okraju. Vsako sredo popoldan so imeli zelo sproščene, otrokom primerne gledališke vaje. Za skupino enajstih otrok je režiserka Petra Lopert izbrala igro Franeta Puntarja »Drezanje v kamen«.

Deklica s kamnom (Ajda) iskreno želi, da bi njen kamen spet spregovoril. Sreča mamo (Mira), kamnoveda (Adam), vrvohodko (Elena), poskakovalca (Noa in Jasin), vrtavki (Milena in Mila), požiralko besed (Ela), klovna (Namu in Lino) in klepetulji (Mira in Elena). Nihče ji ne verjame in ji ne zna pomagati. Toda deklica ne izgubi zaupanja v kamen. Na koncu kamen zažari in vsi skupaj se z deklico veselijo.

Na predstavi, v soboto, 15. decembra, se je zbrala množica prijateljev in sorodnikov. Navdušeno so sledili malim igralcem, ki so svoje vloge predstavili prepričljivo in lahkotno.

Najmlajši so stari komaj štiri leta, najstarejša igralka, ki je imela glavno vlogo, pa devet let. Nekateri so že lani stali na odru in so vedeli, kaj jih čaka, drugi pa so se letos prvič soočili s čarom gledališča.

Avtorska glasba, luč, decentna scenografija in zelo lepi kostumi (Eva Moschitz) so podprli uspešno predstavo.