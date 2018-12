Zmotiče Pri vsej vsekakor razveseljivi kopici otroških in mladinskih igralskih skupin so odrasle gledališke skupine med koroškimi Slovenci že prava redkost. Pa čeprav se je odrska umetnost tudi v teh krajih nekoč gojila ravno med že nekoliko zrelejšo populacijo. Tradicija ljudskih iger je bila zelo živa tudi pri Slovenskem prosvetnem društvu Dobrač na Brnci. Po nekoliko daljšem zatišju, kar 12 let je trajalo – medtem pa se je dodobra uveljavila otroška oziroma sedaj že mladinska igralska skupina –, so pod Dobračem pred dvema tednoma spet vabili na premiero odraslih igralcev v gostilno pri Prangerju v Zmotičah.

Za besedilo so izbrali delo italijanskega dramatika, satirika in Nobelovega nagrajenca za literaturo Daria Foja z naslovom Niti tat na more pošteno krasti, ki so ga na oder postavili z režiserko Alenko Hain. Zgodba je klasično komedijantska s primesmi zamenjav, spodletelih poskusov nezvestobe, nepogrešljivimi skrivalnicami in tudi s posebno delovno etiko. Tat se ponoči priplazi v mestno stanovanje in so loti svojega kradljivega dela, ko ga po hišnem telefonu najprej začne nadlegovati žena, potem se vrne še lastnik s svojo ljubico, pa še njegova žena se tudi pojavi, ne sama, temveč tudi ona v spregi z ljubimcem.

V glavni vlogi je največ odrske odgovornosti hrabro in dobro nosil Lojzi Gallob, z njim pa so publiko dodobra nasmejali še Mirjam, Theresia in Marjan Gallob, Zofija Debevec, Štefan Hudl in Pepi Mikl. Včasih je sicer za trenutek pri kom ušel spomin za besedilo, vendar je skupina znala prebroditi tudi take malenkosti. Vsekakor gre za obetavno vrnitev odraslih brnških igralcev na gledališki oder – da le ne bi trajalo spet 12 let do nove predstave.