Od 27. julija do 5. avgusta vabi pliberška Kulturna iniciativa KIB na 8. Gledališke dneve – na dneve z geslom »Mir. Motenje« z izrazito aktualno vsebino in odličnimi akterji.

Pliberk Bleiburger Theatertage (Pliberški kulturni dnevi), ki jih prireja gledališka skupina v okviru KIB (Kulturinitiative Bleiburg) in katerih oče ter duša je Michael Stöckl, so se uveljavili kot kulturna atrakcija, ki sega daleč preko pliber-ške meje. Tudi za letos so pripravili program (v podrobnosti ga objavljamo na posebnem mestu), ki bo za vsakega obiskovalca/ vsako obiskovalko izredno doživetje. Ali kot poudarja kulturni referent pliberške občine mestni svetnik Marko Trampusch v stališču za Novice: »Zelo me veseli, da so prireditelji pripravili spet gledališke predstave, ki zagotavljajo najvišjo kakovost, tako v vsebinskem kot tudi v igralskem oziru.«

Kako ravnamo MI?

Letošnji gledališki dnevi so pod geslom Ruhe. Störung (Mir. Motenje). Dokaj aktualno geslo, sploh še v današnjem času, ki ga zaznamujejo razni strahovi – od klimatskih sprememb in migracije pa do socialne neenakopravnosti in nacionalizma. Toda: ali se je mogoče izogibati temu svetovnemu dogajanju in razvoju? Predvsem pa: neogibno se postavlja vprašanje: kakšen je moj odziv? Kakšen je moj odgovor?

Vse to je bil tudi povod, da so gledališčniki Pliberške kulturne iniciative KIB pripravili lastni produkciji Wir sind keine Barbaren (Nismo barbari; avtor Philipp Löhle) in Dreck (Blato) avtorja Roberta Schneiderja. S produkcijama hočejo spodbuditi občinstvo in ga vznemiriti ter seznaniti z novimi perspektivami.

V pogovoru z Novicami poudarja duša Pliberških gledaliških dnevov Michael Stöckl, ki je za pliberško predstavo izdelal koncept in prevzel inscenacijo: »Predstavo Wir sind keine Barbaren sem videl leta 2015 v Gradcu, v letu, ko je vprašanje pribežnikov doseglo višek. Človek bi mislil, da se je zadeva medtem pomirila, toda za politike, in to velja za vse politike, je to vprašanje prevladujoča tema. Kar me pri predstavi Nismo barbari posebej fascinira: pri njej ni v ospredju prikaz pribežnikov, temveč predvsem vprašanje, kako MI ravnamo s to problematiko?«

Igralske vloge so zaupali Pliberčankama Johanni Hainz in Nadi Breznik, pritegnili pa so tudi Daniela Fratschka iz sosednje Globasnice ter Radišana Aleksandra Tolmaierja. Predstavo dopolnjujejo slike Rudija Benetika, dodatno pa jo bo obogatil zbor (mdr. sodelujejo Katja Enzi, Margit Däubler, Gitka Opetnik, Traudi Rudolf in Elsa Logar) pod vodstvom Reinharda Wulza. Reinhard Wulz je tudi v središču monologa Dreck (Blato) v štirih različnih gostilnah na področju pliberške občine, zgodbe, ki temelji na resničnih izkušnjah Arabca Sada, ko je na Dunaju v gostiščih prodajal rože – in spoznaval življenje v Avstriji. Čim dalje traja monolog Wulza, tem bolj prihaja do izraza empatija do arabskega prodajalca rož.

Ne nazadnje zelo aktualna pa je tudi predstava letošnje gostujoče skupine VADA iz Celovca: IHAL – die Liebe des Computers (ljubezen računalnika) – predstava o razvoju, kjer se (upravičeno) sprašuješ, ali bo prihodnost (od same ljubezni) izpodrinila človeka … Predstave, ki jih naj ne bi zamudili!

INFO

Pliberški gledališki dnevi – spored

Wir sind keine Barbaren (Nismo barbari) Kraj: Zwick-Halle, Rosenweg 3, Pliberk Kdaj: 27., 29., 31. julija, 2. in 5. avgusta – vsakič ob 20.00

Vernisaža slik Rudija Benetika Kraj: Zwick-Halle, Rosenweg 3, Pliberk Kdaj: 25. julija ob 19.00

Dreck (Blato) Predstave: – sobota, 28. julij, ob 20.00, Conditorei-Cafe Stöckl, Pliberk – ponedeljek, 30. julija, ob 20.00, gostilna Leime, Libuče – sreda, 1. avgusta, ob 20.00, gostilna Nada Roschitz, Vogrče – sobota, 4. avgusta, ob 20.00, Bäckerei-Cafe Haimurger, Pliberk