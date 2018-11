Teatr Šentjanž

S predstavo 5&20 udarcev/ Schlagzeilen je Teatr Šentjanž na igralsko zelo visokem nivoju dregnil v besedno osišče, iz katerega se napaja tudi politično manipulantstvo.

Šentjanž Igra novačenja in izključevanja, osvajanja in razdvajanja – predstava 5&20 udarcev/ Schlagzeilen, ki jo je Teatr Šentjanž po premieri 18. oktobra v šentjanškem k&k centru ponovil na kar devetih reprizah (zadnji dve v Kammerlichtspiele v Celovcu), se je s sicer omejenim besednim zakladom, a izrazno močno uprizoritvijo poglobila v odnose med ljudmi. V odnose, ki ne ostajajo zgolj na medosebni ravni, temveč se zarežejo v družbena razmerja. In zato postajajo politično nevarni. Kljub ali ravno zaradi preproščine v besedišču.

Avtorica besedila in obenem režiserka Alenka Hain je število različnih stavkov omejila na 25, kolikor je tudi črk v slovenski abecedi. Uporabila je razne puhlice, fraze, ki jih je kdaj tudi zares slišati v javnem političnem diskurzu ali v small talku. »Zapeljivec« (Aleksander Tolmaier) manipulira s svojimi soigralkami (Katarina Hartman, Lara Vouk, Magda Kropiunig, Yulia Izmailova) in jih spretno izigrava. Igra močno sloni na gestiki in mimiki – vseh pet igralcev povsem prepriča s svojimi igralskimi sposobnostmi, nenazadnje so vsi šolani igralci. Raven je vsekakor zelo visoka. Izjemno močna je večkrat zelo opazna »dekonstrukcija« stavkov – ponavljanja in razstavljanje povedi, kakor je »Sem mlad, lep in fit, zato bom politik,« do obisti razgali nesmisel take izjave. Do zadnje banalnosti. Prav to je moč predstave, ki usmeri pozornost na pomen ali nepomen lahkotno izrečenih besed in natrošenih razmišljanj, ki spremljajo politični vsakdan. In ki perejo možgane ravno zato, ker so že tako plehki.

Vendar predstava mestoma ostaja zelo hermetična, zaprta, deloma težko razumljiva. Oziroma: komur je blizu plesno gledališče, bo mogoče tudi prej osvojil izraze predstave 5&20 udarcev/ Schlagzeilen, nezadnje se je tudi avtorica in režiserka Alenka Hain kalila v tem žanru.