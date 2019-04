Pliberk Iz zemeljske orbite se je širok začetni pogled skokovito zožil in zapičil v Žitaro vas in s serijo slik iz te podjunske občine na osmih velikih zaslonih v ozadju se je minulo soboto v pliberškem Kulturnem domu začel Trta-Song. Zagotovo eden tehnično najbolj dodelanih koncertov na koroških ljubiteljskih odrih sploh. Ženski zbor Trta si je za peto obletnico svojega delovanja privoščil pravi spektakel. In ne samo to. Obiskovalce, ki so veliko pliberško dvorano zapolnili do zadnjega sedeža, je prevzel tudi z vrhunsko pevsko kakovostjo.

Pevke, 20 jih je, so si pod vodstvom svoje zborovodje Špele Mastek Mori, ki jih z odločno dirigentsko roko spremlja od samega začetka, zamislile poseben spored, na kar je spomnil že sam naslov koncerta: Trta-Song. Vsakoletno evropsko pevsko merjenje ima prav podoben naslov. In prav podobno je tokrat tudi v Pliberku skozi večer vodila dvojica moderatorjev, Helena Gregorn in Roman Petek. Osrednji del koncerta je sestavljajo 13 pesmi iz 13 držav, pevke pa so v prej posnetih video spotih predstavljale vsako izmed njih. Manjkal ni niti plesni vložek, nastopil je mlad par iz pliberške plesne šole Kunauer, na koncu pa je bilo z nekakšnim »aplavzometrom« izvedeno glasovanje o najbolj priljubljeni skladbi. Nekako je naneslo, da je to bila pesem Slovenije, v istrskem narečju zapeta skladba Rudija Bučarja Sen znala jes v izvedbi žitrajskega ženskega zbora.

In prav pri tej skladi, pa seveda ne samo pri njej, se je pokazalo, da večer ni bil samo forma, temveč je imel ves čas tudi resno vsebino. Povedano drugače: bil je izvrsten šov, izjemno pa je bilo tudi petje. In to je navsezadnje pri koncertu vselej odločilno. Ženski zbor Trta si je za peto obletnico s tem nastopom pripravil najboljše darilo kar sam. Publika pa je ob njem lahko pošteno uživala.