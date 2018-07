V nabito polni areni pod milim nebom pred k&k v Šentjanžu so Willi Resetarits z zasedbo Stubnblues in Vlado Kreslin in Mali bogovi skrbeli za nepozaben večer s Kreslinovimi uspešnicami in Resetaritsevim širokim glasbenim repertoarjem.

Šentjanž Da kombinacija Resetaritsa in Kreslina zna biti zanimiva, si je mislil marsikdo, zato ni začudljivo, da je bila arena pred k&k v Šentjanžu minulo soboto nabito polna in je presegla pričakovanja organizatorjev.

Začel je Willi Resetarits z zasedbo Stubnblues. Resetarits je blestel s širokim glasbenim spektrom, seveda pa tamburica in hrvaške pesmi pri nastopu gradiščanskega Hrvata niso smele manjkati. Zasedba Stubnblues se je izkazala na glasbenih instrumentih, večina članov pa je vzela v roke tudi mikrofon. Občinstvo se od nekaj kapljic dežja ni pustilo vznemiriti, vreme je držalo, počasi pa se je stopnjevalo dobro vzdušje v areni. Po skoraj dvournem nastopu pa je Willi Restarits, ki ga mnogi bolje poznajo pod psevdonimom Ostbahn Kurti, bil od navdušenih obiskovalcev nagrajen z bučnim aplavzom.

Za njim je stopil na oder Vlado Kreslin z Malimi Bogovi (med njimi tudi Tonč Feinig, ki je stalni član zasedbe) in sledila je ena Kreslinova uspešnica za drugo. Tokrat v primerjavi z lanskoletnim koncertom malo starejša publika je kar kmalu dokazala, da je v najbolj-ših letih in prostor pred odrom je postal plesišče. Dekle moje pojdi z menoj, Črna kitara in za konec pesem Igrala je, igrala – res je, Vlado Kreslin in Mali Bogovi so zaokrožili enkraten večer z dvema legendama avstrijske in slovenske glasbene scene, ponovno pa je bila arena slovensko in nemško govorečim domačinom in tujcem prostor srečavanja, zabave in uživanja ob dobri glasbi.