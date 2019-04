Dunaj Dogodek se je odvijal ob avtorjevi osemdesetletnici. Po pozdravnih besedah namestnice veleposlanice Republike Slovenije v Avstriji Marjane Prvinšek Bokal so o Detelovi književnosti spregovorili vodja kulturnega centra Korotan Anton Levstek, avstrijski pisatelj in prevajalec Peter Kersche in urednik celovške Mohorjeve založbe Roman Till.

Lev Detela je prebral več izbranih odlomkov iz pravkar celovški pri Mohorjevi založbi izdanega romana »Die kahl geschlagene Welt« (Do golega posekani svet) o prvi svetovni vojni in koncu habsburške monarhije, ki ga je napisal v nemškem jeziku, pripravlja pa tudi slovensko inačico.

Zadnji del prireditve je bil namenjen Detelovi liriki, saj je v Celovcu pravkar izšla tudi njegova pesniška zbirka »Nočna vožnja v Jeruzalem«, iz katere je avtor predstavil nekaj značilnih besedil.

Prijeten literarni večer je polepšala mariborska pevka Ana Bezjak, sledil pa je še prijazen razgovor ob zakuski.