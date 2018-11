Janko Ferk

Wolfgang Petritsch o »Menjavi dob«:

Naša družba se fundamentalno spreminja

Sinonim za avstrijskega diplomata je tako rekoč ambasador Wolfgang Petritsch, ki je rojen v Glinjah pri Borovljah in ki svojega koroškega slovenskega porekla nikoli ni pozabil ali celo zatajil. Že prvo zaposlitev po študiju zgodovine, germanistike in politologije na dunajski univerzi je dosegel zaradi znanja slovenščine, postal je tajnik za tisk zveznega kanclerja Bruna Kreiskega in je bil nazadnje namestni kabinetni šef. Ob številnih poklicnih postajah kot ambasador je treba posebej omeniti visokega predstavnika Združenih narodov v Bosni in Hercegovini. Danes pa je v pokoju, toda ne miruje.

Na vse njegove izkušnje in vse poklicne stike naletimo v njegovih številnih knjigah, tako tudi v aktualni z naslovom »Epochenwechsel«, v kateri ugotavlja, da je danes svetovni red v resni krizi. V zahodnem svetu se ponovno gremo renacionalizacijo in populizem ter hrepenimo po avtoritarnih silah. Eksemplarično izpostavlja Donalda Trumpa in Brexit (izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije). Ponazoruje vpliv Kitajske in svari pred marsikatero katastrofo, bodisi gospodarsko ali klimatično. Zelo kritično se bavi s tako imenovanimi socialnimi mediji, pred katerimi prav tako svari.

Wolfgang Petritsch pa nikakor ni črnogled. Prepričan je, da se vse lahko dobro konča ali nadaljuje, če človeštvo vprašanj klime, resurs in energije ne ignorira ter v trenutku spremeni ravnanje z našim omejenim planetom.

Wolfgang Petritsch:

Epochenwechsel. Unser digital-autoritäres Jahrhundert.

Založba Brandstätter,

Dunaj 2018, Vezana knjiga,

287 strani, 25 evrov.