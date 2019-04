23. 4. 2019, 17.00 – Mohorjeva knjigarna, Celovec

Literarni večer s pesnico Mili Hrobath in predstavitev njene nove pesniške zbirke Barvitost časa z ilustracijami Karla Vouka. S pesnico se bo pogovarjal Adrian Kert.

Pesnica Mili Hrobath se je rodila leta 1944 v Selah. Do upokojitve je delovala kot ljudskošolska učiteljica in ravnateljica. Pesmi za otroke, ki jih je desetletja objavljala v šolskem glasilu Mladi rod, so izšle v dveh zbirkah: Veter poje (1981) in Vigredno sonce (1988). Šele pozneje je začela pisati tudi liriko. Doslej so izšle tri pesniške zbirke: Sanje o marelicah (2005), Ozare dneva (2015) in Barvitost časa (2019).

23. 4. 2019, 18.30 – Knjižni center Haček, Celovec

Odprtje razstave Gorenjskega muzeja iz Kranja »Kranjcev prvi poet«: 200 let od smrti Valentina Vodnika, ki sta jo pripravili Anja Poštrak in Barbara Kalan.

Gostujočo razstavo sta pripravili kustosinji Anja Poštrak in Barbara Kalan. Razstava na desetih panojih je razdeljena na štiri poglavja: Življenje in delo Valentina Vodnika; Valentin Vodnik in Koprivnik; Valentin Vodnik in Žiga Zois; Zapuščina Valentina Vodnika in Spominska obeležja Valentinu Vodniku.

23. 4. 2019, 19.00 – Ljudska šola Lepena

Literarni večer s pisateljem Felixom Kucherjem, avtorjem knjige Kamnik, ki opisuje plebiscitno in poplebiscitno obdobje, in ogled dokumentarnega filma o dvojezičnosti leta 1968 v Železni Kapli.

Doktor filozofije Felix Kucher se je leta 1965 rodil v Celovcu, odraščal je v Velikovcu. V Gradcu, Bologni in Celovcu je študiral klasično filologijo, teologijo in filozofijo. Živi in dela v Celovcu in na Dunaju.

Felix Kucher pripoved romana Kamnik postavi v dvajseta leta 20. stoletja, ko se glavni junak Anton odloči svojo srečo poiskati v Južni Ameriki. Vse od prihoda v Argentino se trudi pozabiti na svojo revno preteklost, slovenski kmečki izvor, vzpenjajoči se nacizem v Evropi in ljubljenega, toda nestanovitnega brata Jozla. Tudi Kamnik, ki leta 1945 pride v Argentino, izvira iz južne Koroške. Kmalu se spoprijatelji z Antonom, ob tem pa zase zadrži svojo temno skrivnost. Roman o izseljenstvu, ki usodno poveže življenja obeh protagonistov, je poln dramatičnih podob prve polovice 20. stoletja.

24. 4. 2019, 19.00 – Mladinski dom, Celovec

Andrej Rozman – Roza: »Ljubljanski vodnik našel Vodnika.« Igrata: Andrej Rozman – Roza v vlogi Valentina Vodnika, ki se skoraj dvesto let po svoji smrti znajde na prizorišču ekološke nesreče, in Alenka Tetičkovič v vlogi samozaposlene novinarke. Predstava je nastala ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika (1758–1819).

Zapuščina Valentina Vodnika, jezikoslovca, časnikarja in pesnika je zelo bogata. Sestavil je prvo slovnico v slovenščini in poskrbel, da so Francozi v Ilirskih provincah slovenščino uvedli v šole kot učni jezik, sestavil je eno prvih slovenskih pesniških zbirk, pisal in urejal je prvi slovenski časopis Lublanske novice, napisal pa je tudi prvo kuharico in babiški priročnik v slovenščini.

25. 4. 2019, 10.00–11.30 – Slovenska študijska knjižnica, Celovec

Vrtec »Naš otrok« iz Celovca na obisku v knjižnici

Knjižničarja bosta s pomočjo hišne lutke Dadija otrokom predstavila knjižnico in jih popeljala v svet pravljic.

25. 4. 2019, 17.30–21.30 – Slovenska študijska knjižnica, Celovec

Večer v Slovenski študijski knjižnici z otroki iz varstva ABCČ v Mladinskem domu

Knjižničarja bosta otrokom predstavila knjižnico in nečlanom podarila letno članarino, sledili pa bodo pravljična urica s hišno lutko Dadijem, kviz, ustvarjalna delavnica in ogled risanke.

Prireditelji:

Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji; Slovenska prosvetna zveza; Knjigarna Haček; Mohorjeva knjigarna; Slovenska študijska knjižnica; Mladinski dom; Društvo »Lepenska šola«