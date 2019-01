Knjižni dar Mohorjeve družbe velja za višek njene založniške dejavnosti med letom. Začetki segajo v leto 1858, ko je le sedem let po ustanovitvi Mohorjeve izšel prvi Koledar. In četudi so časi, ko je Mohorjeva imela natanko pred 100 leti 90.500 članov in je lahko razposlala prav toliko knjižnih darov, minili, štejejo posamezne knjige vsakoletnega izbranega svežnja med tiste z najvišjimi nakladami. Tudi knjižni dar za leto 2019 je sestavljen iz osrednjega dela – tradicionalnega Koledarja, Pratike in večernic – ter iz dopolnilnih knjig. Skupna cena osrednjega knjižnega daru znaša 36 evrov.

Koledar 2019

(uredila Hanzi Filipič in Karl Hren)

Koledar obsega prispevke o različnih temah, ki so bile v tem letu v središču – mdr. o prejemnici letošnje Tischlerjeve nagrade Lenčki Kupper, o 40. obletnici izkopavanj na gori sv. Heme, o ideološko spornem slikarju Kurtu Weißu, o izkušnjah slovenskih duhovnikov na pariški mirovni konferenci 1919-1920, o rjavem medvedu ali o Slovenski Benečiji. Predstavljene so osebnosti, kot so Andrej Šuster-Drabosnjak, koroški čebelar Janez Sumper ali pa zdravnik Karol Pečnik, posebna pozornost pa je tokrat namenjena župniji Bilčovs, njeni zgodovini in pestri sedanjosti.

192 strani, 18 evrov



Pratika 2019

(uredil Franc Kattnig)

Pratika je koledar in skorajda leksikon v malem. Poleg koledarskega dela ponuja panoramo raznolikega branja iz sveta duhovnosti, vere, družbe, literature, umetnosti, glasbe in zgodovine ter pregled nad pomembni dogodki in obletnicami v minulem letu. Vse to je začinjeno s fotografskimi utrinki iz celotnega slovenskega kulturnega prostora.

160 strani, 6 evrov

Večernice 2019

Pisatelj Karel Mauser

France Pibernik

Biografska pripoved o pisatelju Karlu Mauserju (1918-1977) v romansirani obliki zajema njegovo življenje in njegovo literarno ustvarjanje. Mauserjeva pot je bila polna prelomov in usodnih sprememb. Ko je bil bogoslovec, je leta 1943 kot bolničar preživel tragedijo poboja vaških stražarjev na Turjaku, konec leta 1945 pa je bil kot domnevni pripadnik nemške manjšine z družino izgnan iz domovine. Nato je živel po begunskih taboriščih na Koroškem, po preselitvi čez ocean pa v Clevelandu (ZDA).

V svojih pripovednih delih je Karel Mauser najraje upodabljal rodno Gorenjsko, posvečal se je tudi Koroški, posebej Zilji, veliko pozornosti pa je namenil tragičnim dogodkom med 2. svetovno vojno, zlasti v trilogiji Ljudje pod bičem.

240 strani, 19 evrov

(Knjižni dar Mohorjeve družbe 2019 – skupna cena: 36 evrov)



Doplačilne knjige:

Iz Škratove krošnjice

Lenčka Kupper

80 pesmi za 80 let ustvarjalnega življenja. Prav toliko pesmi namreč združuje najnovejša pesmarica Lenčke Kupper z naslovom Iz Škratove krošnjice – otroške pesmi skozi leto, ki sta jo avtorici poklonila Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev ob letošnjem prejemu Tischlerjeve nagrade.

Jagodni izbor izmed več ko 250 napevov, ki jih je Kupperjeva ustvarila v 55 letih, je razdeljen na pet tematskih sklopov, na vigredne, poletne, jesenske, zimske in priložnostne pesmi. Poleg besedil je objavljen tudi ustrezen notni zapis. Predvsem pa navdušujejo ilustracije, delo Polone Lovšin, ki so povsem prevzele avtorico samo: »Zares je nastala prikupna knjiga, ilustracije se odlično skladajo s pesmimi.«

112 strani, 19 evrov

Naše kmetije/ Unsere Bauernhöfe

Olga Voglauer

Predstavljenih je več ko sto kmetij, ki so v minulih enajstih letih krasile Kmečke koledarje Kmečko-izobraževalne skupnosti.

264 strani, 32 evrov



Poljanski camino – Dvanajst razodetij s Celovškega polja

Bojan-Ilija Schnabl

Avtor popelje bralce v slovensko pokrajino med Gospo Sveto in Celovcem.

128 strani, 22 evrov

Jubilejni zbornik

Višja šola za gospodarske poklice Šentpeter

Prikaz zgodovine in sedanjosti 110-letne izobraževalne ustanove v Rožu.

336 strani, 17 evrov

Spomin daje času obraz

Stanko Wakounig

Spomini na mladost v Mlinčah v Podjuni.

240 strani, 20 evrov

V odmevu vetra

Mojca Šipek

Roman o izgubi vere, zaporu v samoti in odpuščanju.

192 strani, 19 evrov

Odkriti Boga s Terezo Akvilsko

s. Doroteja Hladnik OCD

Priročnik za bogatejše duhovno življenje.

104 strani, 5 evrov

Ajda, vila z obzidja

Natalija Šimunoviç

Roman o odraščanju Ajde iz Kamnika.

158 strani, 13 evrov

Franceve detektivske zgodbe

Christine Nöstlinger

Franc se mora z Gabi igrati detektiva.

60 strani, 9 evrov

Zgoščenka: Od srca do srca/ Von Herz zu Herz

Kvintet bratov Smrtnik

15 evrov