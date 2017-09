Sigi Kulterer aus St. Nikolai bei Ruden erschafft durch innere Bilder in seinen Werken für den Betrachter neue Welten, andere Sichtweisen.



»Jeder soll sehen, was er in den Bildern selbst sieht. Der Titel ist vorgegeben, den Rest soll man sich suchen«, sagt Sigi Kulterer über sein eigenes Kunstschaffen. Je mehr man sich mit der Kunst beschäftigt, desto mehr kann man erkennen. Dies gilt auch für Kulterers Bilder – sie erschließen sich einem nicht unbedingt auf den ersten Blick, doch nach näherem Betrachten erkennt man in ihnen Strukturen, Menschen, Andeutungen von Landschaften.

Sigi Kulterer sagt über seine Werke in Mischtechniken und Grafiken, dass in ihrem Mittelpunkt der Mensch und die Konfliktbewältigung mit der Umwelt und sich selbst stehen. In seinen Arbeiten hat Kulterer, der in Oberkärnten aufgewachsen ist und heute in St. Nikolai bei Ruden lebt und wirkt, immer wieder auch seine eigene Geschichte aufgearbeitet. Es war, besonders in seinen Jugendjahren, für den unehelichen Sohn ei- nes amerikanischen Besatzungssoldaten nicht immer leicht, doch gerade durch die Kunst konnte er seine Form der eigenen Konfliktbewältigung finden.