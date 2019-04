Celovec Ideja, da povabijo ljubiteljske kuharice in kuharje Kluba Korošcev Ljub-ljana z Dorotejo Omahen, Miro Vidmar, Dragom Kompanom ter predsednikom Jankom Arahom na čelu na Koroško, se je porodila lansko jesen na praznovanju 90-letnice Kluba koroških Slovencev v Mariboru, ki so se ga udeležili med drugim tudi predstavniki Zveze slovenskih organizacij in Cluba Tre Popoli iz Koroške.

Letos 13. aprila je zadišalo v kuhinji šentjanškega gostišča Centris, ko se je kuharska sekcija KKL lotila obetavnega opravila in povabljenim gostom kmalu pričarala na mize neprimerljive poslastice.

Začeli so s tradicionalnimi srčki iz koroškega kruha z žolco, čebulo, lesnikovim kisom in bučnim oljem – lesnike so drobcena zelena ali rdeča jabolka s posebnim, izrazito grenkim okusom. Zatem je iz skled zadišala gobova juha z bršljanasto grenkuljico, za glavni obrok pa so postregli s telečjim srcem v omaki, našpikanim s slanino in polnjenim s suhim sadjem. Zraven so dodali še krompirjeve zrezke z drobnjakom, pa regratovo solato s krompirjem in bučnim oljem. Za konec pa je zadišalo po kuhanem skutnem in jabolčnem zavitku ter kompotu iz suhih hrušk in svežih jabolk. Kulinarični venček jedi, pripravljen po tradicionalnih receptih koroških mam in babic, je obudil željo, da bi še kdaj lahko užili take izjemno okusne jedi.

Kulinarična sekcija »Koroška kuharija« Kluba Korošcev Ljubljana, v katerem delujejo tudi še avanturistične, jadralske, golfske, likovne, planinske ter plesne sekcije, jih ob svojih občasnih srečanjih vedno spet pripravlja.