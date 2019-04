Globasnica Že samo kot prizorišče za dialog med poznoantičnimi izkopaninami in sodobno umetnostjo je Arheološki romarski muzej v Globasnici vabljiv prostor. Odločitev Slovenskega kulturnega društva Globasnica, da tam prireja razstave in odprtja vsakoletnih Globaških kulturnih dni, pa se je izkazala tudi kot občekoristna. Kot ugotavlja globaški župan Bernard Sadovnik, se je odtlej namreč znatno povečal obisk v muzeju.

Minulo nedeljo je SKD Globasnica vabilo v Arheološki romarski muzej na odprtje svojih letošnjih kulturnih dni z razstavo slik pesnika in likovnega umetnika Gustava Januša. Razstava je poimenovana Slike dneva in Zdenka Hafner-Čelan je v uvodnih besedah, ki jih je spregovorila kot »prijateljica in občudovalka Gustavove umetnosti,« naslov interpretirala »skrajno moderno kot blog s slikami, kar je ustreznica izpovedim na spletu, ki nas preplavljajo, on pa posega po uveljavljenem in daje prednost nedvoumni govorici slik, da bi se nas tako laže dotaknil.« Januš, »dvojno nadarjen« tako kot pesnik, ki piše dosledno v slovenščini, kakor kot slikar, z likovnim ustvarjanjem ruši jezikovne meje, »ni mu dovolj, da je dvojezičen, da njegove knjige izhajajo v dveh jezikih, s svojim ustvarjanjem hoče biti vsejezičen, univerzalnojezičen, občejezičen.« Njegovo slikarstvo ne potrebuje nobenega posrednika med njim in opazovalcem.

Januš v svojih slikah noče olajšati gledanja in spoznavanja, noče dati napotkov za razumevanje, treba si je vzeti čas, »potem pogledamo bolj natančno in vidimo mrgolenje življenja v slikah, ki se kaže v finih potezah, črtah, ki so se z leti okrepile in so simbol nemirnega sodobnega življenja.« Gustav Januš bo letos dopolnil 80 let, Hafner-Čelanova pa je spomnila še na drug jubilej, saj je pesnik v javnost kot slikar prvič stopil pred 50 leti, leta 1969 s skupinsko razstavo na Plešivcu in samostojno na Dunaju.

Razstava Slike dneva, katere odprtje je z visoko kakovostnim glasbenim sporedom obogatil duo Sonoma (Mira/ violina in Sara/ kitara Gregorič), bo odprta do 30. aprila. Globaški kulturni dnevi pa se bodo nadaljevali to soboto, 30. marca, s projekcijo filma Milene Olip Sine legibus in v nedeljo, 31. marca, s predstavo Gustav v izvedbi Mlajše gledališki skupine Sele. V njenem središču je poezija Gustava Januša.