Železna Kapla Še dober teden dni in Dekleta Smrtnik se ne bodo vrnila ravno na kraj zločina, kajti to, da prepevajo že pet let, je popolno nasprotje od kakršnegakoli zločina, vrnila se bodo na kraj svojega začetka. Za 15. junij leta 2014 je v farni dvorani v Železni Kapli bilo napovedano družinsko petje, na katerega sta vabila Krščanska kulturna zveza in domače Slovensko prosvetno društvo Zarja, in Smrtnikove dečve so se domislile, da bi mogoče sodelovale. Res da to ne bi bilo družinsko petje v najožjem pomenu, niso namreč vse hčere ene matere ali enega očeta, kakor je bolj ali manj običajno v družinah, so pa vse članice razširjene družine. »Pravzaprav smo samo za hec rekle, da bi šle pet,« se spominja Verene Smrtnik, njena sestra Maja pa dodaja, da so že dlje časa govorile o skupnem prepevanju »in smo rekle – pa poskusimo.« In od tedaj, od prvega nastopa na družinskem petju v Kapli, »pojemo in nočemo več nehati,« še pristavi Verena.

Na vrhu piramide je Bistričnikova bica

Ženski zbor Dekleta Smrtnik so sestre Maja, Darja in Verena ter sestri Dana in Nina, vse skupaj pa so sestrične Anje, in še Tanja, »ki pa ni v žlahti, se je pa priženila in se sedaj piše Smrtnik, zato sme sodelovati,« kakor razloži Verena. Vsem sedmim skupna pa je Cita Smrtnik, Bistričnikova bica, kakor babicam pravijo na koroškem vzhodu. Šestim dekletom iz »krvne žlahte« je stara mati, primoženi Tanji pa je tašča. Bolj preprosto se njihovih medsebojnih vezi najbrž ne da opisati. Skratka, ena velika razširjena družina so in rade pojejo.

Pele so že prej, in tudi danes še pojejo v različnih drugih sestavih, kakor so kapelški cerkveni zbor, Obirsko pevsko društvo ali prej pri Kliki, in sodelujejo tudi še pri Slovenskih prosvetnih društvih Zarja v Železni Kapli in Valentin Polanšek na Obirskem. »Povsod smo vpletene, smo pač čezmejno aktivne,« duhovito pripomni Maja.

Pesmi s čustvenim nabojem

Na prvem nastopu je komaj rojeni ženski zbor Dekleta Smrtnik zapel narodno pesem Nocoj pa, oh, nocoj in priredbo popevke Marte Zore Le s teboj. Mešanici tradicionalnega in sodobnega so ostale zveste do danes. Pesmi iz narodove dediščine so jim blizu tudi zaradi povezanosti z domačim okoljem in zaradi čustvenega naboja. »Včasih je kakšna narodna tako lepa, da samo uživaš ob njej in te prime mrzlica,« pravi Maja in posebej omeni pesem Da bi biva liepa ura. To skladbo so kot prvo slovensko pesem v prvih povojnih letih za slovenski spored ORF posnele Sestre Smrtnik, njihove daljne predhodnice. In to pesem so Dekleta Smrtnik zapela, potem ko so najprej predvajali arhivski posnetek, na lanskem koncertu Kvinteta bratov Smrtnik v škocjanski dvorani K3. In tako v zgodbo stopi še moški smrtnikovski zbor, daleč naokoli znan, cenjen, priljubljen in spoštovan.

»Za nas je bilo prej nepredstavljivo, da bi pele s Kvintetom, koncert s predstavitvijo njihove zgoščenke je bil za nas čudovito in čustveno doživetje. Četudi so žlahta, imamo pred njimi velik respekt.« In Maja dodaja, da so v dekliški žlahti »počaščene, da imamo tako dobre pevce in da tako dobro zastopajo naše ime. Je pa to tudi pritisk za nas, ker je treba ustrezati pričakovanjem zaradi skupnega priimka.«

Ponosne. Zelo ponosne.

Vsak koncert je nekaj posebnega, pravijo Dekleta Smrtnik, nekaj jih pa še posebej ostane v spominu. Tak dogodek je bilo sodelovanje v Slovenskem pozdravu na televiziji RTV Slovenija leta 2017. »Ko so nas povabili, sploh nismo vedele, kako odmevna oddaja je to. Kar naenkrat so nas poznali tudi v Sloveniji,« ugotavlja Maja in vse bolj gostobesedno pravi, kako so počaščene in ponosne, da so dobile to priložnost. In potem tok besed prekine in šaljivo pove. »Sedaj sem pa že taka kakor Cjo,« tako namreč domači kličejo kapelškega župana Franca-Jožefa Smrtnika, sicer tudi pevca pri Kvintetu bratov Smrtnik. »Tudi pri njem je vsaka druga beseda, da je ponosen. Zelo ponosen.«

Slovenski pozdrav je Smrtnikovim dečvam prinesel marsikateri koristen stik, ki jim je prišel še kako prav še posebej, ko se je bližala petletnica delovanja. Za jubilej so si omislile svojo prvo zgoščenko in na njej so tudi pesmi, ki so jih zapele na televizijskem nastopu ob spremljavi ansambla Slovenski muzikantje. Na novo posnete, sveže kot žemlja torej. Na cedejki je tudi venček pesmi skupaj z nekdaj domnevno nedosegljivo moško žlahto Kvintet bratov Smrtnik, vrhunski harmonikaš Tomaž Boškin je zanje napisal in z njimi posnel dve pesmi, pa seveda je zbrana tudi njihova preverjena mešanica domačijskih in sodobnejših skladb.

Svoj cedejski prvenec bodo Dekleta Smrtnik predstavila v soboto, 25. maja, ob 19.30 in v nedeljo, 26. maja, ob 16. uri v farni dvorani v Železni Kapli. In obenem slavila svojo prvo petletko skupaj s Kvintetom bratov Smrtnik in Tomažem Boškinom. Pripravljenih imajo še nekaj presenečenj, vsega še ne razkrijejo, le to, da bodo predstavile svojo prvo izvirno skladbo, za katero je napisala besedilo in glasbo zborovodkinja Dana. Smrtnikova seveda.