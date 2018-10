Sele-Kot

Marsikdo se je spraševal, zakaj so Januša povabili ravno sedaj, zakaj niso počakali še eno leto, ko bo praznoval svojo 80 obletnico. Pa je predsednica SPD Herman Velik Eda Velik razložila zadevo.

Sele Kot Prepričana je, da bo naslednje leto ob tem času zelo zaposlen s praznovanji vseh vrst in da bi ga bilo težko dobiti kar tako na Kot. Poleg tega so letos v počitnicah z mladimi v dveh delavnicah obravnavali prav Januša, prebirali njegove pesmi in jih zbirali za prireditev ter se bavili z njegovimi slikami in se tudi sami skušali v ustvarjanju.

Škoda je bila le, da so morali prireditev iz danih okoliščin preložiti izpred hiše, kjer je doraščal Januš, v nekdanjo ljudsko šolo, kar pa konec koncev ni zmanjšalo pomena prireditve. Zato se je umetnik skupaj z nekaterimi prijatelji najprej podal v Šmelc, kjer se je kratko zadržal, nato pa se vrnil k soobčanom, ki so ga že nestrpno čakali. Med njimi je bil tudi župan občine Sele Heribert Kulmesch. Preden pa so prešli k dnevnemu redu, so se navzoči v minuti molka spomnili častnega predsednika Jurija Maka, ki je pred kratkim za vedno zatisnil svoje oči. Program je bil zelo pester, otroški zborček je pesniku zapel nekaj pesmi, Lena in Andreas sta v domačem narečju predstavila pesnikovo življenje, mladi in malo starejši so brali njegove pesmi, vmes je zadonela harmonika, ob koncu pa je Eda Velik še vodila pogovor z Janušem, ki je še sam prebral dve pesmi, nato pa izrazil zadovoljstvo nad povabilom in podal nekaj spominov iz preteklih časov. Na vprašanje, kaj mu pomenijo številne nagrade, je dejal, da mu je v največje veselje, ko najde svoje pesmi v učbenikih in kadar mu svoje pesmi deklamirajo drugi, predvsem mladina in mu s tem izrazijo svoje spoštovanje.

To je bila za društvo najlepša zahvala in potrditev, da so se pravilno odločili za to varianto praznovanja, pa čeprav eno leto in deset dni pred njegovo okroglo obletnico.