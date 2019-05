Pliberk Raznolik koncertni večer so obljubili pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Podjuna Pliberk in se obljubo tudi držali. Že prva pesem Lux Aurumque je izrazila naklonjenost zbora novemu ter drugačnemu načinu in pristopu pevskega ustvarjanja z uporabo sodobne pevske literature. Mešanico sodobnih ter ljudskih pesmi kot Marko skače ali So še rožce v hartelnu žavovale so pevci in pevke pod taktirko pevovodkinje Anje Kapun spojili v mnogovrsten in pevsko zahteven koncertni program v pliberškem Kulturnem domu, ki je požel bučen aplavz publike.

V ospredju koncertnega večera pod geslom »Začetek (An)beginn« so stali pojmi kot so slovo, večnost in seveda ljubezen. Tem pojmom se je posvečal tudi recital vmesnih besedil Michaela Kristofa-Kranzelbinderja.

Instrumentalno so zbor spremljali Alma Portič na violini, Thomas Nečemer na harmoniki in Stefan Thaler na kontrabasu. Za režijo, projekcijo in izbor vmesnih besedil je bila odgovorna Milena Olip.

Navdušili pa so tudi solisti Janja Trap-Kert, Simona Mandl, Karin Bolnar, Rebekka Mesner, Katja Mandl in Marko Kordesch.