Vrba/Celovec Pred 65 leti je skupina okoli Karla Rojška, očeta Marice Tischler, ki je pred nedavnim praznovala 90. življenjski jubilej, ustanovila Slovensko kulturno društvo Celovec. Kot režiser je Rojšek postavil na oder več iger in še danes se kot dijak Slovenske gimnazije, ki sem v 60. letih prejšnjega stoletja bil v legendarnem dijaškem domu Heimlinger, dobro spominjam, s kakim navdušenjem je občinstvo sprejemalo odrske predstave v Kolpingovi dvorani.

Pred 30 leti se je SKD Celovec začelo po-svečati lutkarstvu. V tem obdobju je delovalo doslej sedem lutkovnih skupin, krstnih predstav pa je bilo 51. Med lutkovnimi igralkami prve ure je bila tudi Katarina Hartmann, danes igralka, pevka in komponistka, ki je igrala že v raznih gledališčih, mdr. v dunajskem Ljudskem in celovškem Mestnem gledališču. Študirala je na konservatoriju na Dunaju. Sodelovala je že v znanih televizijskih produkcijah (npr. »Schnell ermittelt«) in v filmu »Für dich dreh ich die Zeit zurück«, v katerem je igral glavno vlogo Erwin Steinhauer. S svojimi sestrami je leta 2009 posnela tudi zgoščeno »Glej sliko dam ti«.

Kaiserju čestitali ob njegovi 60-letnici

Ob polokroglem jubileju SKD Celovec je društvo, ki mu predseduje Tomo Millonig, v četrtek, 13. decembra, vabilo v Casineum v Vrbi na jubilejni koncert. Med številnimi obiskovalci so bili tudi deželni glavar Peter Kaiser, deželni poslanec Stefan Sandrieser in društvena aktivistka prve ure Marica Tischler. Kaiser, kateremu je prireditelj (jubilejni koncert sta povezovala Mihaela Hartmann in Michael Kristof-Kranzelbinder in predstavila društveno delovanje skozi preteklih 65 let) tudi čestital ob njegovem nedavnem 60. življenjskem jubileju, je udeležence pozdravil v obeh deželnih jezikih. V svojem nagovoru je poudaril pomen delovanja SKD Celovec za koroško prestolnico, hkrati pa izrazil svoje zadovoljstvo, da je lahko s svojimi otroki tudi sam obiskal lutkovne predstave.

Prireditelju je uspelo pridobiti kot gratulante znane in popularne goste. Poleg Katarine Hartmann, ki je oblikovala pretežni del programa in se tokrat predstavila občinstvu kot odlična pevka, je spored sooblikovala Katharina Straßer. Leta 2007 je kot najboljša mlada igralka prejela Nestroyevo nagrado, splošno priljubljenost pa je dosegla kot Eliza v muzikalu »My Fair Lady«. Prav tako je Katharina Straßer dobra prijateljica Katarine Hartmann.

Nadaljnji prominentni gratulant je bil Thomas Stipsits, ki se je rodil na Štajerskem, ima pa gradiščanske korenine. Na jubilejnem koncertu ob 65-letnici SKD Celovec je dokazal, da ne šteje zaman med najbolj popularne avstrijske kabaretiste in igralce. Na koncertu samem je navdušil občinstvo tudi kot pevec. Enako velja to za Matthiasa Ortnerja, ustanovitelja znane koroške skupine »Matakustix«.

Prav tako zelo posrečen je bil nastop mešanega Mladinskega zbora »ICS Zmaj«, ki deluje pod vodstvom Edija Oražeja v Celovcu. Hartmann´ce, katerih motor je od vsega začetka Katarina in ki so imele že kar nekaj uspešnih nastopov pod okriljem SKD Celovec, pa so ponovno dokazale, da prihaja njih ubrano petje resnično od srca.

Organizatorji so pripravili pester jubilejni spored s prvovrstnimi izvajalci in s pri-vlačno glavno akterko Katarino Hartmann. Orkestrsko je koncert spremljala mariborska skupina Toti Big Band z dirigentom Edwardom Holnthanerjem.

Obiskovalci so uživali in bili navdušeni.