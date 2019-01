V nedeljo, 6. januarja, so v šentprimoškem Kulturnem domu s pesmijo »Včakali smo novega leta den« društveniki otvorili delo na kulturnem področju. Udeležene so bile vse društvene pevske skupine Danice. Prav ta prireditev omogoči, da se predstavijo pevke in pevci društvenih skupin.

Predsednik Samo Wakounig je pred nabito polno dvorano pozdravil vrsto častnih gostov. Potem so zapeli po dve pesmi: otroški zbor (Sara Ouschan in Barbara Mistelbauer-Stern), zbor Zvezdice Danice (Jasmina Hajnžič, Elena Rutar in Tereza Mistelbauer) in mladinski zbor Danice (Barbara Mistelbauer-Stern in Miriam Sadnikar). Predsednik se je zahvalil vsem voditeljicam skupin, saj vložijo veliko truda v pomladek.

Korenine Danice so pod vodstvom Anice Maraž-Kežar zapele zelo prikupno tri pesmi. Vsako leto pevci dokažejo, da petje pomlajuje in da je sredstvo za ustvarjanje družabnosti. Kežarjevi vnuki so pokazali svoje znanje kot mala skupina.

Gost pri novoletnem koncertu je bil Gemischter Chor Griffen, ki ga vodi Gerti Proßegger. S pevci je društvo povezano že nekaj let. V imenu Grebinjčanov je spregovorila predsednica Rosi Rapatz. Poudarila je prijateljstvo, ki se je razvilo v letih, odkar sta zbora povezana. Duša kontaktov, Hans Mosser, je izrazil pomembno misel, da je petje most do soseda. Vendar most sam ne pomaga nič, če ne greš čez, da srečaš soseda. Gemischter Chor Griffen in mešani zbor Danica sta kot znak prijateljstva skupno zapela pesmi Is schon still uman See in Nmav čez izaro.

Ob 10-letnici smrti zaslužnega kulturnika in dolgoletnega pevovodje Danice Hanzeja Kežarja se je društvo spomnilo s kratkim filmom in pesmijo Rož, Podjuna, Zila.

Zadnji del koncerta je oblikoval Mešani pevski zbor Danica pod vodstvom Stanka Polzerja. Ob dvestoletnici nastanka je mogočno zazvenela pesem Sveta noč v priredbi poljskega skladatelja Romana Drozda. Sledile pa so še pesmi iz lanskega uspešnega programa z zimzelenimi popevkami.

Predsednik Samo Wakounig se je v povezavi zahvalil vsem, ki v društvu zagrabijo za najrazličnejša dela, ki so povezana z delovanjem in z vzdrževanjem kulturnega doma, in seveda tudi dobrotnikom in podpornikom. Posebno je povabil na Ples Danice, ki bo 26. januarja. V prijetni družabnost je izzvenel lep popoldan.