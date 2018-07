Niti »babja jeza«, kot ljudje pravijo kratkemu, a močnemu nalivu, ni zmogla preprečiti ali motiti letošnjega petja pod lipo v Žabnici pri Podnarju ter dobrega počutja. Za dežjem je posijalo sonce, zbori pa peli in navdušili občinstvo.

Poden Kot običajno, sta tudi na drugo nedeljo v mesecu juliju, letos 8. 7. 2018, in dan po tamburaškem festivalu v Šentjanžu, Slovenski prosvetni društvi »Borovlje«in »Vrtača« iz Slovenjega Plajberka, vabili v Poden pod starodavno in košato Podnarjevo lipo na stalnico kakovostnega zborovskega, na petje pod lipo. Petje je posvečeno spominu na prezgodaj umrlega Mirka Lausseggerja, domačina, učitelja na Slovenski gimnaziji, zborovodjo in komunalnega politika. Po njegovi smrti sta SPD »Borovlje« in »Vrtača« njemu v spomin in da njegovo delovanje ne bi šlo v pozabo, začeli prirejati petje pod lipo, ki se je v teku let razvilo v priznano in odmevno zborovsko srečanje. Predsednik SPD »Borovlje«, mestni svetnik Roman Verdel, je v svojem pozdravu dejal, da je Mirko Laussegger zapustil trajne sledove pri ohranjanju in razvijanju slovenske kulture na Koroškem, predvsem pa v domačem kraju.

Petje v čudoviti okolici in ob šelestenju lipovega listja vsako leto privablja poslušalce od blizu in daleč in je medtem postalo tudi priložnost srečanja domačinov, kot je dejala zbornična svetnica Marinka Mader-Tshertou, Najekinja iz Slovenjega Plajberka. Letos so pod Podnarjevo lipo sodelovali Otroški zbor (vodi Andreja Wieser), Moški zbor (vodi Foltej Waldhauser), Vokalna skupina (vodi Veronika Krachler-Laussegger) in Vrtačaklang (vodi Krstijan Laussegger), vsi iz Slovenjega Plajberka, Moški zbor SPD »Bilka« iz Bilčovsa (vodi Marjan Gasser) ter Komorni zbor SPD »Borovlje« (vodi Roman Verdel) in kot gostujoči zbor Mešani pevski zbor (vodi Roman Verdel) Pevskega društva Sele. Poleg slovenskih so zazvenele tudi nemške, angleške in španske pesmi. S skupno pesmijo »Rož, Podjuna, Zilja« so zbori zaključili uspelo in kakovostno petje, hkrati pa so se z njo spomnili 80 letnice nasilne smrti prve žrtve nacističnega nasilja nad koroškimi Slovenci, škocjanskega župnika Vinka Poljanca.

Med poslušalci so bili boroveljski župan in zvezni svetnik Ingo Appe ter številni občinski politiki, predsednik NSKS in visoki predstavnik EU v BiH Zdravko Inzko z ženo Bernardo Fink, častni član SPD »Borovlje« Melhijor Verdel, povezovali sta Beatriks Verdel in Tatjana Kupper-Pavčič, društveniki pa so poskrbeli za telesno okrepčilo.