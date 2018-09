Mladi dobijo veselje do skupnega muziciranja in do igranja samega, kar se kaže tudi med letom pri vadbi na instrumentu. Sonus na Bistrici tako odkriva fascinacijo glasbe.

Bistrica pri Pliberku Ozračje okoli Werkhofa, kreativnega in nastanitvenega središča na Bistrici pri Pliberku, je ta teden napolnjevala pisana, a vendarle ubrana mešanica glasbil. Vsake toliko časa so orkestralno sozvočje prekinila navodila in popravki docentov in docentk, ki so vadili s 40 udeleženci letošnje glasbene delavnice Sonus komorno glasbo. Slišati je bilo slovenske stavke, nemške, tudi kakšne hrvaške besede in angleščino kot sodobni povezovalni jezik. Glasbena delavnica Sonus si je v 13-ih letih delovanja pridobila soliden ugled v širšem alpskem prostoru, tretjina udeležencev je letos bila iz Koroške z znanjem slovenskega in nemškega jezika, tretjina iz preostale Avstrije in tretjina iz Slovenije.

Teden, ki je namenjen glasbenikom od desetega leta naprej, največ tečajnikov pa je starih od 14 do 17 let, in na katerem docenti poučujejo vsa godala, klavir, kitaro in flavto, se po besedah njegovega umetniškega vodje Janeza Gregoriča od drugih glasbenih delavnic razlikuje po posebnem konceptu. Udeleženci namreč vadijo v skupinah – veliko število docentov pa omogoča tudi posvečanje posameznikom –, posameznih skladb se v celoti učijo na kraju samem, skupaj z vsakoletnim povabljenim skladateljem pa za zaključni koncert naštudirajo naročeno skladbo. »Gre za posredovanje glasbe, pri katerem sicer velja disciplina, ni pa prisile. Mladi dobijo veselje do skupnega muziciranja, za katero drugače ni kaj dosti priložnosti, in do igranja samega, kar se kaže tudi med letom pri vadbi na instrumentu. Tako spoznajo fascinacijo glasbe,« ugotavlja Gregorič, ki je še posebej vesel, da so letos prvič med docenti štirje ne-kdanji udeleženci glasbene delavnice Sonus iz prve generacije: Mira in Sara Gregorič, Jani Müller in Timotej Kosovinc.

Za tečajnike je poskrbljeno tudi za spremni pogram, kakor so ples, či gong, obisk Muzeja Wernerja Berga v Pliberku, prosto preživljanje časa in kreativna delavnica, ki jo vodi vsakoletni povabljeni umetnik, ki svoja dela da na ogled na razstavi ob uvodnem Sonus koncertu v prostorih šmihelskega občinskega urada. Letos je to avstrijska likovna umetnica Birgit Sauer.

»Vedno znova sem presenečen, koliko se na tej delavnici naredi v enem tednu, predvsem pri skupnem igranju,« pravi tudi dolgoletni docent za klavir pri delavnici Sonus Davorin Mori, pianist in vse bolj uveljavljen dirigent. Rezultat letošnjega intenzivnega glasbenega tedna bo mogoče videti in predvsem slišati na zaključnem koncertu Sonus, danes v petek, 24. avgusta, ob 17. uri v Kulturnem domu v Pliberku.