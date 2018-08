Poletna glasbena delavnica v Tinjah se je tudi v enajstem letu delovanja izkazala kot priznana šola za tehniko glasu.

Tinje Ko je Ana Bezjak, nova umetniška vodja Poletne glasbene delavnice v Tinjah, minuli četrtek ob koncu zaključnega koncerta napovedala, da sledi še zadnja pesem, je bilo iz publike slišati samo še godrnjanje. Čisto nezadovoljstvo. Pa ne zaradi dotlej slišanega. Pač pa zaradi očitnega dejstva, da se zares vrhunska pevska prireditev nezadržno bliža koncu. Obiskovalci, ki so se tisti prijetno topli poletni večer zbrali na dvorišču Doma prosvete v Tinjah pod visoko v nebo štrlečim gotskim zvonikom proštijske cerkve sv. Valentina, so zabrundali tako rekoč iz čistega navdušenja.

Poletna glasbena delavnica, ki jo tinjski dom prireja skupaj s Krščansko kulturno zvezo, je tudi letos bila polno zasedena – glas, da v petih dneh intenzivnih vaj udeleženci lepo napredujejo tako pri zborovski kakor pri solistični pevski tehniki, je presegel že deveto vas. Prvič pa po desetih letih delavnice kot umetniški vodja ni več usmerjal Edi Oraže, temveč je taktirko in vajeti predal dolgoletni docentki v Tinjah in priznani članici več glasbenih zasedb, zlasti jazzovskih, Bezjakovi. Kvaliteta tako vsekakor ni nič trpela.

Tema letošnih avgustovskih učnih dni je bila On broadway – skratka, v središču so bile skladbe iz priljubljenih uspešnih muzikalov, kakor so Zgodba z zahodne strani (West side story), Mačke (Cats), Levji kralj (The Lion king), Briljantina (Grease), Lasje (Hair) ali pa Queen, Footlose in Mamma mia. Udeleženci in udeleženke so z docentkami vokalne tehnike – poleg Bezjakove sta bili to še Karin Zemljič in letos prvič Daniela Sudy – ter korepetitorjem, pianistom Tončem Feinigom, ki je na tinjski delavnici letos sodeloval že desetič, v petih dneh izpopolnjevali pevsko znanje in naštudirali skladbe v tako kratkem času na zavidljivi ravni za zaključni koncert. Tedaj sta jih instrumentalno poleg Feiniga podprla še basist Robert Jukič, tudi že dolgoleten gost v Tinjah, in bobnar Žan Tetičkovič, ki se je te dni izjemoma mudil v Evropi. Sicer živi in ustvarja v ZDA, kjer je znan pod umetniškim imenom Jean John. In ja, zaključni koncert je bil, kot omenjeno že v uvodu, po soglasni oceni publike izveden odlično.

Sicer pa organizatorji svetujejo, da se zainteresirani pevci in pevke za prihodnjo Poletno glasbeno delavnico v Tinjah prijavijo čim prej. Čakalni seznam, pravijo, da se kar hitro zapolni.