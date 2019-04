Naborjet Letošnji prireditelj te edinstvene slovenske in najstarejše prekomejne glasbeno-kulturne pobude v središču Evrope in alpsko-jadranskega prostora je bila Glasbena Matica v Furlaniji-Julijski krajini s področno šolo »Tomaž Holmar«, ki ima svoj sedež v Ukvah. Vsakoletnih srečanj, ki jih izmenično gostijo posamezne šole, se redno udeležuje sedem glasbenih šol, in sicer Slovenska glasbena šola dežele Koroške, Glasbena Matica v Furlaniji-Julijski krajini s šolo »Tomaž Holmar«, Glasbena šola Jesenice, Glasbena šola Tržič, Glasbena šola Kranj, Glasbena šola Škofja Loka in Glasbena šola Radovljica.

Tudi petkova prireditev na Naborjetu je potrdila, da je srečanje že zdavnaj preraslo v kakovosten koncert in pomemben kulturni dogodek, kajti nastopi oz. izvajanja posameznih nastopajočih so na zavidljivi ravni in številni sodelujoči so dobitniki deželnih in državnih odlikovanj.

Letos so poleg solopetja bila v središču pozornosti glasbila kot kitara, klavir, harmonik, prečna flavta, klarinet, saksofon, evfonij, oboa, violončelo, fagot in oboa, ter klavir in harmonika.

Slovensko glasbeno šolo dežele Koroške sta letos zastopali Elena Nuck s prečno flavto (na klavirju Špela Filipič, mentor Kristijan Filipič), duo kitar Sarah in Leonie Strauss (mentorica Janja Hinteregger) in Benjamin Ressmann s prečno flavto (na klavirju Špela Filipič, mentor Kristijan Filipič). Elena Nuck in Benjamin Ressman sta na nedavnem deželnem tekmovanju glasbenih šol »Prima la musica« na Osojah bila prva v njuni kategoriji.

Roman Verdel, ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem, je o srečanju dejal, da ni le zrcalo in dodatno potrdilo kakovostnega, resnega in dobrega pouka na naših glasbenih šolah, ampak tudi pomemben utrip skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Prihodnje, že 46. Srečanje gorenjskih in zamejskih Glasbenih šol bo drugo leto na Koroškem.