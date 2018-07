»Best of Zmaji« so poimenovali koncert na prostem sredi mesta na dvorišču med stavbami na celovškem Kardinalskem trgu. Prisluhnilo je domala sto obisko-valcev in dež se je ulil šele, ko so zapeli zadnjo od 16 pesmi.

Celovec Glasbenik in učitelj Edi Oraže vodi in usposablja svoje mlade pevke in pevce s takšnim zanosom, da je veselje opazovati vse pevske sestave in jim prisluhniti. Z namenom podpirati in spodbujati pevsko dejavnost med mladimi so ustanovili društvo ICS ZMAJ in začeli leta 2014 zbirati ideje ter kmalu ustanovili prvi zbor-ček, je povedala moderatorka Simona. Danes so kar ponosni, da imajo medtem že tri zbore. Prva ekipa projekta je bila skupina JAMzi, ki je medtem požela že nekaj zavidljivih uspehov od odlikovanja na zborovskem tekmovanju dežele Koroške do uspešnega nastopa v Škofji Loki, kjer so si »priborili« sodelovanje na regionalnem tekmovanju prihodnje leto.

Poleg skupine JAMzi se na svoje nastope pripravljajo tudi že najmlajši ZMAJčki, v zmajevi družini pa so pristali tudi malo starejši mladinci – ZMAJ NG (next generation). O vseh sestavah bomo še marsikaj očarljivega slišali, prejšnji teden pa so Celovčanom in obiskovalcem kateregakoli jezika pripravili sijajno glasbeno »open-air« presenečenje.