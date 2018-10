Sam’s Fever s pevcem Samom Hudlom se vrača v Kulturni dom Pliberk. S programom I remember Elvis bodo v soboto, 22. septembra, ob 20.30 obudili spomine na Elvisa.

Pliberk Sam’s Fever se je ustanovil leta 2012 ob 35. obletnici smrti Elvisa Presleya z idejo oživljati pesmi oziroma uspešnice kralja rock’n’rolla. Posebnost skupine je, da izvaja pesmi Elvisa Presleya na njihov, edinstven način.

Vsako leto v Bad Nauheimu, v bližini Frankfurta, kjer je Elvis živel, medtem ko je služil vojsko, poteka tekmovanje glasbenikov, ki interpretirajo Elvisovo glasbo. Leta 2015, ko bi Elvis praznoval svoj 80. rojstni dan, je skupina bila izbrana med 10 najboljših. Zasedba je s svojim nastopom prepričala občinstvo in strokovno žirijo, zmagala na tekmovanju in postala »Najboljši Elvis Presley Cover Band v Evropi«.

Z orkestrskim programom I remember Elvis so letos ponovno potovali na Elvis Presley Festival (med 17. in 19. avgustom 2018) v Nemčijo, kjer so s Sam’s Fever Orkestrom nastopili v programu kot ena glavnih točk na sobotnem večeru festivala. Kot glavna atrakcija je na festivalu letos ponovno nastopila Darlene Love, ki si za spremljavo ni zaželela nobenega drugega kot Sam’s Fever z orkestrom. Darlene Love je ob spremljavi Sam´s Fever nastopila tudi v okviru nedeljskega programa festivala z izborom najlepših skladb »gospel«. Pridružili so se tudi »The Stamps Quartet«, ki so z Elvisom nastopali od leta 1971 naprej vse do njegove smrti 16. avgusta 1977.

S programon I remember Elvis, ki bo isti kot v Bad Nau-heimu, bo Sam’s Fevers v soboto, 22. septembra, ob 20.30 uri nastopil tudi v pliberškem Kulturnem domu. Vstopnice so na voljo v vseh poslovalnicah Posojilnice Bank.

Rezervacija vstopnic:

+43 664 97 36 773 ali

[email protected]