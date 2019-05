Šentjakob Najbolj izvirne koreografije znajo ustvariti najmlajše skupine. In to ne samo na vajah, temveč kar neposredno na odru. Dobesedno v živo. Najmanjši otroci po navadi vedno dodajo kaj svojega. Česar so se pred tem učili, včasih sploh ni tako pomembno. Zaplešejo, kakor se jim zazdi, zaploskajo, kadar jih pač prime volja. Prisrčno in z vso otroško resnostjo. Toliko svobodoljubnosti kakor na otroških koncertih niso zmogli niti ostareli rokerski zvezdniki v svojih najbolj uporniških dneh, ko so se trudili podreti meje konvencionalnosti.

Srečanje otroških in mladinskih zborov, ki je po podjunskem terminu konec aprila v Globasnici minulo nedeljo popoldne bilo na sporedu v farovžu v Šentjakobu v Rožu, je bilo polno te ustvarjalne svobode. Najmlajši med nastopajočimi še niti niso v šolskih letih, najstarejši že kmalu na pragu maturitetnih razredov. Privrženost petju je bila vidna in slišna pri vseh starostnih skupinah, najbolj glasno in z največjim navdušenjem so je seveda izražali najmlajši.

Delo z otroškimi in mladinskimi skupinami je pevsko, vzgojno in jezikovna šola obenem. Otroci na vajah izdelujejo predmete, poslušajo slovenske zgodbe in se učijo socialnih veščin. Skupine se vedno znova tudi prenavljajo. Iz otroških prehajajo pevci in pevke v mladinske skupine, po opravljenem šolanju pa jih pogosto zmanjka – nemalo jih odide na študij zunaj Koroške. In se mogoče kasneje spet srečajo pri odraslih zborih.

Srečanje otroških in mladinskih zborov, ki ga leto za letom prireja Krščanska kulturna zveza, je prijeten prikaz zavzetega dela s podmladkom in njegovih dožežkov. In zares gre za zavidljive dosežke, tako pri doslednosti dela (kdor je kdaj povohal v krajevna društva, ve, da je že samo usklajevanje terminov desetih ali dvajsetih otrok in njihovih družin organizacijski izziv) kakor pri pevski kakovosti. Skrivati se v Šentjakobu ni bilo treba niti enemu zboru, nekateri pa so bili celo nadpovprečno odlični. Nastopili so: otroški zbor Rož’ce iz Šentjakoba (vodita Mirko Lepu-schitz in Martina Steiner), iz Bilčovsa so bili Bilkice (Joško Bostjančič), dvojezični otroški cerkveni zbor Melodija (Rosi Krušic) in mladinska pevska skupina Aklib (Julija Agaton), otroška skupina Jepca iz Ledinc (Mirjam Wrolich-Mosser, Theresia, Ilka in Antonia Ressmann), otroška in mladinska skupina Radiše (Heidi in Sandra Lampichler ter Tatjana Tolmaier), vokalno instrumentalna skupina Sanje s Suhe (Engelbert Logar) ter mladinski zbor Jamzi z naraščajem iz Celovca (Eduard Oraže).

Za zaključek so vsi skupaj še zapeli pesem Lenčke Kupper En, dva, tri.