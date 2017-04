Svetovno znani vokalni bend Home Free iz Amerike bo prvič gostoval v Avstriji in v Pliberku. Pevci iz Minnesote bodona dva večera, 5. in 6. maja, poskrbeli za to, da bo peti Voxon-Acappella Festival postal nepozabno glasbeno doživetje. Home Free so v preteklih treh letih prodali nad 250.000 zgoščenk, na Youtube zabeležili nad 100 milijonov klikov in pri koncertih po vsem svetu navdušili nad 150.000 evforičnih koncertnih obiskovalk in obiskovalcev. S svojimi popopranimi Nashville-country-standardi redno usvajajo prva mesta znane Billboard lestvice in bodo poskrbeli za to, da se bo tresel ves Pliberk in bo dvorana spet enkrat kipela od navdušenja. K temu bosta prispevala svoje tudi iz televizije znani kabaretist Christian Hölbling, in domači vokalni bend Voxon. Vstopnice so med tem že na prodajo in jih lahko dobite pri vseh Posojilnicah in pliberških bankah, v Hačku in v Mohorjevi knjigarni, v Kulturnem domu v pliberku, pri pevkah in pevcih Voxon ter na spletnih straneh www.voxon-festival.com in oeticket.com.