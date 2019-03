Šentjakob v Rožu Nasilje nad ženskami – še posebej v družinskem okolju – ostaja skeleča tema. Ob mednarodnem dnevu žena vabi Slovensko prosvetno društvo Rož v soboto, 9. marca, ob 19.30 v farovž v Šentjakobu na prireditev Contra silentium – proti nasilju nad ženskami. Sodelovale bodo violinistka Jelena Popržan z Dunaja, plesalka Maša Kagao Knez iz Ljubljane ter predstavnica delovne skupnosti Koroških varnih hiš za ženske Angelika Hinteregger. Dogodek bo povezovala Ajda Sticker.

Pri SPD Rož so zapisali: Vsaka peta ženska »pada po stopnicah«. Ena od značilnosti fizičnega nasilja, ki ga ženske doživljajo v družini je, da se fizično nasilje stopnjuje od klofute in odrivanja vse do brutalnega pretepanja, ki včasih povzroči celo smrt pretepene ženske.

Danes morda nihče več ne trdi, da nasilje v zasebni sferi med moškimi in ženskami ne obstaja, a hkrati trdijo, da gre za pretiravanje. Velja prepričanje, da tisto, o čemer ne govorimo, ne obstaja. In, ko tu in tam izbruhne kak skandal, se ustvari lažni občutek, da gre za eksces, v resnici pa gre za razširjene in običajne stvari. Vedno se želijo potlačiti glasovi, ki ne idealizirajo vsakdanjega življenja, kakor da bi imeli ljudje zelo veliko potrebo po tem, da lažejo sami sebi.