Nad 500 obiskovalcev je na konferenci TEDx prisluhnilo 15 govornikom z vsega sveta, ki so aktivni na najrazličnejših področjih in dober prikaz ustvarjalnosti in zmogljivosti človeka.

Celovec Trust, torej zaupanje je bila tema letošnje, medtem že šeste, konference TEDx v Celovcu. Z zaupanjem, da bo konferenca TEDx tudi letos nudila prvovrstno izbrane govornike z najrazličnejšimi delovnimi področji in nevsakdanjimi življenjskimi zgodbami, se je tudi avtor tega članka pomešal med 500 obiskovalci prireditve v celovški areni na sejemskem arealu. Tudi obiskovalci niso zaupali organizacijskemu timu s kuratorjem Markom Haschejem na čelu, nič manj, saj so letos zvedeli za govornike šele na kraju prireditve. Zaupanje pa je bilo obojestransko, kdor se je prijavil in ni hotel plačati vstopnine, mu to tudi ni bilo treba. Celodnevna prireditev je bila razdeljena na štiri tematske sklope, v katerih je nastopilo 15 govornikov, ki so pripotovali 70.000 kilometrov iz vsega sveta, od Izraela do Kanade. Tudi letos je veljalo zlato pravilo TEDx – noben govor ni smel biti daljši od 18 minut.

Posebno ganljiv je bil nastop v četrti generaciji gluhonemega modla, igralca in aktivista Nyle DiMarco iz ZDA, ki je povedal, da ne smemo videti in si postavljati meje, kjer jih ni. V svet umetne inteligence je navzoče povlekel eks-pert na področju umetne inteligence in računalniškega jezikoslovja De Kai, ki pri tem ni pozabil na samokritičen pogled na svoje delovno področje. Abeer Seikaly je predstavila »drugačne« šotore za begunska taborišča. Kanadska nevrologinja Olivia Remes pa je spregovorila o najrazličnejših oblikah strahu in kako jih človek lahko premaga. Medtem ko je avstrijski plesalec breakdancea Mogli zaplesal na odru, je moderator prebral njegovo življenjsko zgodbo, ki je govorila o bolezni in težkih družinskih razmerah.

Govori so bili različni, vsi govorniki pa so imeli nekaj skupnega – zagretost, iskreno predanost in vnemo do delovnega področja in stvari, ki jo postavljajo v središče življenja in delovanja. Kdor prvič obišče TEDx, bo morda začel kovati načrte, kako postati tako zanimiv in se posvečati tako zanimivim področjem, da bi se tudi kdaj pridružil dosedanjim nad 100.000 govornikom na 15.000 TEDx konferencah po vsem svetu in na najrazličnejših lokacijah, od vlaka do zapora. Pa četudi to večini ne bo takoj uspelo, lahko tovrstne prireditve služijo kot primer, inspiracija in dober prikaz ustvarjalnosti in zmogljivosti človeka.