Pliberk Cikel »Risanje proti pozabi« umetnika Manfreda Bockelmanna prikazuje portrete otrok in mladincev od 2 do 18 let, ki so postali žrtve nacistov. Pogoj umetnika, da pride do razstave je, da sodeluje šola.

Tako sta minuli četrtek nova srednja šola Pliberk in umetnik vabila na odprtje razstave v pliberškem Kulturnem domu. Razstava poteka v okviru letnega šolskega projekta #denk_ART. Umetnik je na odprtju poudaril, da gre bolj za vzgojni projekt kot za umetniški projekt, v sklopu katerega je sodelovalo več tisoč mladincev, tudi v ZDA.

»Ne moja generacija, mladi so naša prihodnost. Mladina se vidi sama na slikah, saj so v starosti, ki jo rišem. Preko portretov pa pride do neke vrste srečanja z žrtvami. Hkrati se jim tako vrne obraz. Tudi šolarji v Pliberku so bili dobro pripravljeni. Bil sem tudi na šoli in se pogovarjal s šolarji.«

Navzoče je pozdravila direktorica šole Christine Meklin-Sumnitsch, ki se je zahvalila umetniku za sodelovanje. Spregovoril je nadalje učitelj Robert Poppernitsch, ki je kot iniciator podrobneje predstavil vsebino in aktivitete letnega šolskega projekta. Zapel pa je tudi še šolski zbor.

Po nagovoru umetnika je sledila predstavitev dokumentarnega filma, ki je dal vpogled v nastanek cikla portretov. Od iskanja novih slik v raznih arhivih do risanja samega v ateljeju na Štalenski gori.