Šmohor Okoli 400 oseb se je udeležilo prezentacije filma v mestni hiši Šmohor. Na odprtje so povabili tudi deželnega glavarja Petra Kaiserja in predstavnika konsenzne skupine Marjana Sturma. Kaiser in Sturm sta izrazila svoje navdušenje nad projektom, ki je spravil na dan že skoraj pozabljeno dvojezično ljudsko pesem iz teh krajev in pokazal, da je civilna družba še kako aktivna in presega stare meje v glavah.

Projekt z imenom »projEGGt« sta organizirala Klaus Krieber in Franz Mörtl, Peter Wiesflecker pa je prispeval zanimive članke o stari ljudski kulturi in o socialnih strukturah skozi čas. Note (obdelal Franz Mörtl) in znanstveni prispevki (Peter Wiesflecker) so objavljeni v obsežni monografiji, ki so jo na prireditvi prav tako predstavili.

Ves projekt je spremljal in prezentacijo moderiral Hans Mosser.