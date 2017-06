spored: ob 11. uri maša, nato naravne igre za staro in mlado na travniku in olimpijada ter srečanje starih vozil, za jed in pijačo skrbi družina Franz Hirm glasbeni okvir: ansambel Sanje iz Suhe prireditelji: KPD Drava, Živinorejska zadruga, SJK in KOM, ob slabem vremenu prireditev odpade