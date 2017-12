Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora nesramno blati našo duhovščino!

Želel bi si, da hujskaško in lažnivo pisanje, kot sem ga zasledil v Novicah z dne 24. 11. 2017, številka 45, stran 10, pod rubriko „Pismo bralca“ z naslovom „Negiranje krivde“ in kot smo ga vajeni iz nekdanjih realsocialističnih in fašističnih časov, v našem tisku nima več mesta. Pa le ni tako!! In prav zato se oglašam! Oglašam se, ker se dela krivica po stari komunistični maniri našim duhovnikom na Koroškem, ki so še vedno eden tistih stebrov, zaradi katerih ima slovenstvo na Koroškem vsaj še malo sape.

Dikcija, kot „Naših zavednih Korošcev niso izseljevali partizani, temveč nacisti in z njimi povezani kolaboraterji“, v tej sapi pa tudi ugotovitve, da je bil tak kolaborant škof Rožman, ki je blagoslavljal orožje, s katerim so bela garda in domobranci „krvavo hajkali na borce za svobodo in narodno ter socialno preživetje“ pa očitki prof. Ciganu, ki naj bi pošiljal slovenske borce ob izdaji spovedne tajnosti v „zahrbtno smrt“, me spominja na čase, ko sem v sedemdesetih in osemdesetih letih z naježeno dlako po rokah prebiral „Ruf der Heimat“!

In zakaj vse to? Dekan Krištof si je namreč dovolil izreči, da so „na južnem Koroškem vsiljevali komunisti enotnost“. Gospod dekan je pač s tem, ko je povedal resnico, stopil na žulj gospodom „poklicnim partizanom in ljubiteljem protifašističnega odpora“ na Koroškem, ki se dobro plačani zavzemajo za še bolj dobro plačane navidezne narodnoosvobodilne „vrednote“! 41.000 evrov imajo namreč na razpolago samo iz borčevskega proračuna Republike Slovenije. Ta denar zagotovo ni na razpolago za to, da raznašajo neresnice in blatijo po zaslužnih slovenskih domoljubih, ki niso na „komunistični liniji“. Ti plačanci načrtno pretvarjajo dejstva in tako omilijo zločinski komunizem, pri katerem se je sam Hitler učil, kako postaviti in voditi koncentracijska taborišča.

Da bo jasno, v partizanskem gibanju na Koroškem, tako kot na Primorskem, se je večina borila za narodnostni obstoj in jim je bil komunizem, ki si je lastil vodstvo v OF in ki je želel te borce izigrati za svoje politične namene, mala briga. Tisti pa, ki so podlegli komunističnemu vodstvu pa so imeli privilegije in se zanje „grebejo“ še danes. Tudi če to prikazujejo kot „boj za socialno preživetje“! Pa tudi izdajali so naše ljudi, če so se preveč uprli komunistični doktrini. Nešteti nekomunistični slovenski koroški domoljubi so se zaradi izdajstva komunističnega koroškega partizana znašli v nemških taboriščih. Dokaz, ki ga hranim in bi bil za marsikoga boleč, to potrjuje!!

Vsekakor pa naj ti gospodje vejo, da nisi antifašist in rodoljub le tedaj, če trobiš v komunistični rog. In prav to je želel Krištof, ki ima na svojem pokopališču nešteto narodno zavednih nekomunističnih partizanov, povedati.

prof. mag. Lojze Dolinar