Potrditev konstruktivnega in povezujočega deželnega glavarja

Volitve, ki so presegla vsa naša pričakovanja, so za nami. Osebno sem verjel v zmago SPÖ, upal pa sem na vsaj 40 odstotkov. Da smo dobili skoraj 48% in polovico mandatov (18 od 36) v deželnem zboru, tega nisem pričakoval. Vzrok za to zmago je zame zelo jasen. Peter Kaiser je zadnjih pet let deloval zelo suvereno, nobenega ni izključeval in dokazal s tem, da je umiril situacijo, da gre tudi drugače, kot smo bili to navajeni pred letom 2013. Seveda je glavni kandidat in deželni glavar centralna oseba zmage. Jasno je pa tudi, da ima za seboj popolno podporo naših članov in članic. Vsi, ki smo sodelovali pri kampanji za SPÖ, smo bili po več tednov močno aktivni, govorili z ljudmi in prepričevali Korošče in Korošice o tem, da gre za Koroško in da se naj pozitivna atmosfera tudi nadaljuje v prihodnosti. V nedeljo zvečer, ko smo se po več sto simpatizantov in simpatizantk zbrali v centrali SPÖ v celovški Lidmanskygasse, smo občutili, da smo tim, ki skupno zasleduje iste cilje in kako močna je enotnost naše stranke, čeprav je sestavljena iz toliko različnih oseb. Dobro sodelovanje v preteklosti, nobenih skandalov, nobenega kreganja znotraj stranke in perspektiven program za prihodnost so bili zame vzroki za uspeh naše socialdemokratske stranke. Za to bi se rad tudi po tej poti zahvalil vsem, ki ste v nedeljo podprli SPÖ in deželnega glavarja Petra Kaiserja in sem prepričan, da nobenemu ne bo žal, ker se bo pozitivna pot naše Koroške nadaljevala.

Situacija je, da imamo v deželnem zboru sedaj le še stiri stranke. Svobodnjaško stranko (FPÖ), Ljudsko stranko (ÖVP) in listo Gerharda Köferja (Team Kärnten). Zeleni so po izpadu iz državnega zbora oktobra 2017 izpadli tudi iz deželnega zbora. Zdi se mi škoda, ker so bili v zadnjih letih dober partner v koaliciji, a je zame tudi nekako razumljivo zakaj je prišlo do tega. V ospredju niso bile teme, temveč kreganja znotraj stranke. Stranka Neos, ki je nastopila s platformo »Moja južna Koroška« je očitno bila brez šanse. Močan pozitiven signal za slovensko narodno skupnost je pa seveda izvolitev Ane Blatnik v deželni zbor.

Stranke, ki so sedaj še zastopane v deželnem zboru, ocenjujem kot zelo stabilne in zame osebno je vsaka od teh strank (FPÖ, ÖVP, Team Kärnten) potencialen koalicijski partner za socialdemokratsko stranko, s katerim bi se marsikaj lahko premaknilo naprej. Zdaj bo Peter Kaiser povabil vse stranke na pogovor, tudi tiste, ki niso prišle v deželni zbor, ker bi rad tudi slišal zahteve in ideje teh strank. Videlo se je, da sta stranki SPÖ in FPÖ močno pridobili v primerjavi z zadnjimi volitvami. ÖVP je več ali manj stagnirala in »Team Kärnten« je izgubil 1 mandat. Osebno bi si lahko predstavljal koalicijo z vsako od teh strank, toda se mi zdijo ideje, kot na primer od Ljudske stranke (ÖVP), da se znižajo sredstva za zdravsteni sektor zelo neprimerne, ker bi to privedlo do tega, da bi morali zapreti kar nekaj bolnišnic na Koroškem. Verjamem v Petra Kaiserja, da kaj takega ne bo imelo prostora v koalicijski pogodbi. FPÖ se je v zadnjih letih močno spremenila. Razen nekaj manjših provokacij napram slovenski narodni skupnosti v volilnem boju se je v predvolilni kampanji izkazala kot konstruktivnejša kakor v zadnjih letih. Glavni kandidat FPÖ Gernot Darmann je v predvolilnem času jasno zavzel stališče, da se distancira od nemškonacionalnega mišljenja in tega tudi ne tolerira v stranki. To ocenjujem kot napredek, ker celotna Koroška in njeno prebivalstvo ni več usmerjeno proti slovenski manjšini. Predvsem delo konsenzne skupine je veliko doprineslo k temu, da se so stvari razvile v pozitivno smer.

Konec konca zdaj še ne vemo, do katere koalicije bo prišlo. Peter Kaiser bo v smislu demokracije po pogovoru z vsemi strankami izbral najboljšega partnerja za Koroško. Vemo pa, da se bo pot sodelovanja, konstruktivnosti in medsebojnega spoštovanja z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjam nadaljevala tudi v prihodnosti. Zahvala velja pa vsem volivkam in volivcem, ki so prispevali, da je prišlo do tega pozitivnega dogodka.

Manuel Jug