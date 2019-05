Dunaj Na začetku simpozija, ki so se ga udeležili pravni minister Moser, minister za šolstvo Fassmann in predsednik državnega zbora Wolfgang Sobotka, je Forsthuber prav prisrčno pozdravil Mešani pevski zbor »Sele« in se mu zahvalil, da je posebej zato prišel na Dunaj, da je s petjem svečano pričel simpozij. Predsednik dunajskega deželnega sodišča je občinstvu predstavil zbor in poudaril, da prihaja iz vasi in kraja, čigar prebivalci so na lastni koži doživljali nasilje države, ki je razveljavila pravno državo in uvedla strahovlado krivice in nasilja. Ljudje so postali žrtve nacističnega režima, ki je najbolj kruto teptal načela pravne države. Samo zato, ker so hoteli ohraniti svojo slovensko identiteto in jezik, je režim preganjal koroške Slovence do smrti, jih v sodnih postopkih obsojal na smrt, jih pošiljal v kacete in delovna taborišča in jih naposled obglavljal na Dunaju, v Gradcu in v Berlinu.

O pravni državi so si glavo belili tudi šolarji iz Kremsa, ki so pripravili umetniško razstavo z močnim poudarkom na človekovih pravicah oz. Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. Vzporedno z razstavo pa je v prostorih Pravne palače na Dunaju na ogled tudi zanimiva razstava o zgodovini in razvoju človekovih pravic.

Selani so zapeli tudi pesem »Pihljaj vetrič«, ki jo je tik pred smrtjo 1. julija 1944 v kacetu Ravensbrück napisala Katarina Miklav, Šartevka iz Lepene, uglasbila pa Neža Omelko. Pesem je pozabe in pogube otela Angela Piskernik, saj jo je prinesla s seboj s kaceta Ravensbrück. Z vsebino pesmi, o njeni avtorici in okoliščinah nastajanja je navzoče seznanil zborovodja Roman Verdel.