Na zaključni prireditvi ob 750. obletnici preimenovanja Železne Kaple v trg je bila minulo soboto na nogah vsa občina. Še posebej je navduševala modna revija Jozija Ošine v farni dvorani.

Železna Kapla Glavni trg Železne Kaple je v soboto postal prizorišče prav posebnega zaključnega praznovanja. Obiskovalce so čakale stojnice domačih društev, od lovcev do tenisačev, kulinarična ponudba domačih birtov, razne razstave in še marsikaj. Najbolj pestro je bilo dogajanja na glavnem odru. Še preden so se tam v prvem tematskem sklopu predstavili kapelški zbori, grape in vasi, je župan Franc Jožef Smrtnik pozdravil navzoče in opozoril na razne prireditve in dejavnosti, ki so se odvijale v sklopu praznovanja jubileja.

»Železna Kapla je prav poseben kraj s posebno zgodovino,« je povedal deželni glavar Peter Kaiser in opozoril še na eno posebnost kraja: »Ali veste, da je med 2306 prebivalci Železne Kaple vsak 74. prebivalec predsednik ali predsednica enega kapelškega društva.« Čestital je tudi tržiški župan Borut Sajovic: »Kdor pogleda v kroniko tega trga, spozna, da so tu vedno živeli pridni, iznajdljivi in delovni ljudje, ki so vsak trenutek v tej dolgi zgodovini znali na pravilen način odgovoriti na izziv časa.«

Kraj z bogato pevsko tradicijo

Kdor je sledil dogajanju na odru, skozi katerega sta vodila Monika Novak-Sabotnik in Helmut Lechthaler, je izvedel več o društvih in kapelških vaseh. Slišala pa se je tudi bogata pevska tradicija kraja. Pa še nekaj se je videlo, da so mnogi Kapelčani aktivni v raznih društvih in pojejo kar več zborih.

Nagrajeni so bili tudi zmagovalci občinskega fotografskega natečaja. Po mnenju žirije je najboljšo sliko prispeval Zdravko Haderlap, ki je hkrati kot koordinator projekta skrbel za brezhiben potek praznovanja. Predstavljena je bila tudi kuharska knjiga Rosi Pirker in Martine Piskernik z domačimi recepti. Višek prvega tematskega sklopa je bil zvočni oblak, torej mešanica petja zborov, zavijanja sirene, donenja cerkvenih zvonov in zvokov parade motoristov.«

Modna revija je požela mnogo aplavza

Kar dvakrat je domačin Jozi Ošina z modno revijo svojih modnih kreacij do zadnjega kota napolnil farno dvorano in gotovo bi mu to uspelo še tretjič. Sodeč po aplavzu in komentarjih obiskovalcev je modna revija namreč presegla vsa pričakovanja – mešanica raznih modnih smernic v več ko uro trajajočem modnem spektaklu, kjer so nastopale domače manekenke, je bilo enkratno doživetje. 0

V drugem tematskem sklopu na glavnem odru je občina odlikovala zaslužne občane. Tretji tematski sklop pa je bil spet poln glasbe. Najprej je nastopila domača narodno zabavna skupina Rožnik, nato pa se je uradni spored končal rokersko – sprva je zaigrala skupina Bališ nato pa skupina Old School.

Kakor je povzel župan Franc Jožef Smrtnik, bi iz praznovanja lahko celo nastala vsakoletna stalnica: »Zaključna prireditev je bila velik uspeh in ljudje so dobro sprejeli predstavitev domačih grap in vasi. Fantastična modna revija pa je bila pikica na i. Komentarji so bili izključno pozitivni, samo z ozvočenjem smo imeli majhne težave. Mnogi upajo, da bo iz tega nastala vsakoletna stalnica kot neke vrste občinski praznik.«