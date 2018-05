Blizu 1200 navdušenih obiskovalk in obiskovalcev je sledilo povabilu na šesti Voxon a-cappella festival, ki se je tokrat odvijal v Jufa areni v Pliberku.

Pliberk Večer, ki je bil popolnoma v znamenju vrhunske a-cappella-glasbe, so odprli domače pevke in pevci skupine Voxon, ki se je na letošnjem festivalu predstavila z novim koncertnim programom in prvič tudi s pesmimi v nizozemščini. Caroline de Rooij, ki drugo leto poje pri skupini, je namreč po rodu Nizozemka in tako je za skupino, ki je znana po tem, da vedno in dosledno prepeva v več različnih jezikih, bilo na dlani, da v svoj spored vključi tudi pesmi v njeni materinščini. Za navdušenje je poskrbela tudi nemška ljudska pesem »Wos kümmern mi die Sternlan«, ki ji je Samo Vovk, glavni aranžer skupine Voxon, nadel novo sodobno, deloma jazzovsko obleko. Z rapom v podjunščini in pop/rock-izvedbami aktualnih hitov, so organizatorji festivala dokazali svojo vsestranskost in poželi bučen aplavz številnih obiskovalcev, ki so tudi tokrat prišli iz vseh predelov Avstrije, Slovenije, Hrvaške in še drugih srednjeevropskih držav.

Po dodatku skupine Voxon je moderator večera, priljubljeni kabaretist Christian Hölbling, v vlogi Helfrieda na oder povabil svetovno znane goste iz Švedske. Publika je skupino The Real Group, ki že nad 30 let sodi v sam vrh a-cappella glasbe, sprejela stoje z ovacijami in jih tako spodbudila k vrhunskemu izvajanju tako avtorskih skladb kot tudi interpretacij znanih standardov. S čistimi, pogosto jazzovskimi harmonijami so v kombinaciji z odličnim zvokom in prefinjenimi efekti poskrbeli za čudovito zvočno podobo. Festivalski tehnični tim, jih je pri tem podpiral z estetskimi vizualnimi efekti in pravim odrskim šovom.

Ustanovni član skupine, Anders Jalkéus, je po koncertu menil, da le zelo redko doživijo tako perfektno organizirano prireditev s tako entuziastično publiko ter tako velikim in vnetim timom v ozadju in je zanj to bil višek dosedanje turneje po Evropi, ki je simpatične Švede sicer vodila po mnogih evropskih prestolnicah.

Publika se je po več dodatkih skupine The Real Group od zbranih nastopajočih poslovila z dolgimi »stoječimi ovacijami«. Le-ti pa so menda skupno z »Voxonci« festival zaključili šele v zgodnjih jutranjih urah.