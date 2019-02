Vrba Med preizkušnje za maturantke in maturante vsako leto spada tudi uspešna izvedba maturantskega plesa. Kot poudarja Jan Krušnik iz sedemčlanskega pripravljalnega komiteja plesa, so zelo zadovoljni s potekom plesa minulo soboto v Casineumu v Vrbi. Večer z geslom »SLOG OVER« je nudil veliko: polonezo, polnočni vložek, bogat bife, dražbo slik, veliko nasmejanih obrazov in še več. Kot običajno so maturantom pri izvedbi plesa še pomagali starši, učitelji in Združenje staršev. Med drugimi sta navzoče pozdravila ravnateljica Zalka Kuchling in deželni glavar Peter Kaiser.

Polonezo, kompozicijo valčka, mamba in diskofoksa je z dijaki pripravil plesni učitelj Gregej Krištof. Tudi polnočni vložek je bil nekaj posebnega in je prikazal evolucijo plesa od 1960 do danes. Za vse generacije je v veliki dvorani igral ansambel Sekstakord, v mali dvorani pa je plesno glasbo vrtel DJ Mr. Jenkins. Med posebnostmi večera je bila podelitev zlatih ananasov.