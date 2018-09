Skoraj 40 let Marijan Fera s kamero dokumentira dogajanje na jormaku

Od leta 1981 naprej do danes Marijan Fera (slika zgoraj levo) s kamero dokumentira dogajanje na Pliberškem jormaku. Z njim smo se podali v arhiv Našega tednika, ki obsega nad 80.000 fotografij in poiskali slike z jormaka, ki jih je »Foto: Fera« naredil v obdobju pred digitalno fotografijo.

Pliberk Jormak ga je zmeraj posebej fasciniral, pravi Marijan Fera, saj so se tam srečali ljudje od blizu in daleč. »Rad sem fotografiral ljudi, ki so se v šotorih pogovarjali. Še posebej zanimiv je bil ponedeljek, pavrški dan, torej dan na katerega so kmetje prišli na jormak in se pogovorajali o kmetijstvu in drugih stvareh. Zanimiv pa je bil tudi zaradi tega, ker so mnoga pliberška podjeta imela v ponedeljek zaprto in so vsi nastavljenci šli skupaj na jormak.«

Kdor si ogleda analogne slike Marijana Fere s pliberškega jormaka (zadnje analogne so nastale leta 2001) vidi veliko nasmejanih obrazov, nekdanje in še aktivne politike, ljudi, ki diskutirajo in dobro jejo, utrinke s povorke, stojnice domačih podjetij in marsikaj več. Fotografije hkrati dokumentirajo kako je pliberški jormak spremenil svojo podobo, a kljub temu obdržal nemalo prepoznavnih elementov, bodisi lokacije šotorov in kramarskih stojnic ali razne atrakcije zabaviščnega parka, ki so še danes aktivne. »Žal mi je, da prej nisem imel kamere, saj bi rad fotografiral stare gugalnice in potujoči živalski park podjetja Prechtl, ki se jih danes na žalost ne da več.«

Seit 1981 mit der Kamera am Wiesenmarkt

Marijan Fera (Foto ganz oben links) war jahrelang Fotograf der slowenischen Wochenzeitung Naš tednik. Seine Fotos waren an der Kennzeichnung Foto: Fera leicht zu erkennen. Mit seinem Fotoapparat war Fera seit 1981 am Bleiburger Wiesenmarkt unterwegs und setzt auch für die Novice diese traditionelle Tätigkeit bis heute fort. Für seine Mitarbeit am Wiesenmarkt wurde Fera im Jahre 2002 von der Stadtgemeinde Bleiburg geehrt. Zusammen mit dem Fotografen aus Hof, der kürzlich seinen 60. Geburtstag feierte, begaben wir uns in das 80.000 analoge Fotos umfassende Archiv des Naš tednik. Die hier gezeigte Auswahl der im Zeitraum von 1981 bis 2001 entstandenen analogen Fotos vom Bleiburger Wiesenmarkt zeigt den Wiesenmarkt aus verschiedensten Blickwinkeln.

Ženske z medenimi srci

Pa še en motiv se vleče skozi vsa leta – ženske z medenim srcem s slovenskimi napisi okoli vratu. »Res je, srce je simbol za pliberški jormak. Kupil sem srca in jih obesil ženskam okoli vratu. Šele nato sem jih pa vprašal ali jih lahko fotografiram.«

Da je jormak zmeraj tudi pritegnil politike raznih strank, se še posebej vidi na slikah s povorke in otvoritve. Pri načepu soda piva pa je ponavadi stopil skupaj cel koroški politični vrh. »Pri povorki so sodelovali zmeraj tudi naši slovenski politiki, ki sem jim zmeraj namenil posebno važnost,« pravi Fera in dodaja: »seveda pa nisem pozabil na slovenska društva.«

Kot fotograf Našega tednika (še danes Fera za Novice s kamero spremlja dogajanje na pliberškem jormaku) je bil Fera zmeraj vse dni na jormaku. »Tudi če je dva dni skoz deževalo, sem bil s kamero na poti. Vsak dan sem začel ob devetih zjutraj in šel domov ob desetih zvečer. Za jormak sem po navadi imel s sabo deset filmov po 36 slik. Fotografi drugih časopisov so naredili dve sliki ali tri slike. Eno od povorke, eno od odprtja pa še kako fotografijo z otroki.« Kot poudarja Fera v primerjavi z danes, tedaj tudi ni bilo toliko poklicnih fotografov na jormaku in drugih prireditvah. Fotograf je Fera, ki se je pri Našem tedniku učil za komercialista, postal po naklučju, ko mu je Florjan Sablatschan stisnil v roke kamero. »Peljal sem se s kolesom k Schwarzlnu v Pliberku in fotografiral prvo prireditev. Pri vseh slikah so bile odrezane glave.« Vsakoletna centrala Foto: Fera na jormaku je bila Svaveja uta. »Vsaki dve uri sem šel iz ute in naredil en krog po travniku ter iskal nove motive. Obvezen pa je vsako leto bil tudi obisk velikanskega kolesa.«

Ker ni jormaka brez dežja, je Fera večkrat prišel čisto umazan domov. Da v arhivu nismo našli slike, ki prikazuje razmere ob slabem vremenu še preden so se na travniku uredile ceste, pa Fera razlaga sledeče: »V eni roki sem nosil dežnik v drugi pa kamero in sem moral paziti, da nisem zdrsnil.«