V finalu srednjeevropske lige MEVZA so Dobljani premagali Calcit Kamnik s 3:1 v nizih in s tem slavili največji uspeh v zgodovini pliberškega odbojkarskega kluba.

Pred trinajstimi leti, v letu 2005 je bila ustanovljena srednjeevropska liga MEVZA. Od takrat naprej so samo tri ekipe osvojile naslov prvaka lige – dunajski hotVolleys, Hypo Tirol in ACH Ljubljana (prej ACH Bled).

V soboto, 10. marca 2018, se je šampionom MEVZE pridužila še četrta ekipa: SK Posojilnica Aich/ Dob. Za Dobljane je to največji uspeh v zgodovini športnega društva, kot poudarja športni direktor ekipe Martin Micheu: »Biti prvak Srednje Evrope je poseben uspeh za naše društvo in za celo Koroško. Nikoli si nismo predstavljali, da bomo kdaj najboljša ekipa Srednje Evrope.«

Poraz favorita v polfinalu

Pred dvodnevnim final-four minuli vikend v Pliberku je Ljubljana veljala za favorita za zmago, saj so Ljubljančani postali zadnji dve leti šampion MEVZE in v osnovnem delu letošnje sezone izgubili samo eno tekmo. Presenetljivo je Ljubljana v polfinalu podlegla Kamniku z 1:3 (22:25, 23:25, 25:15, 20:25) v nizih.

Tudi Dobljani so že v polfinalu proti Mladost Zagreb pokazali, da je njihov cilj finale in da jih je trener Matjaž Hafner dobro pripravil za uresničitev tega cilja. Ekipa je igrala izvrstno, pokazala gotovo najboljšo igro sezone in dobila tekmo proti Zagrebu s 3:1 (25:16, 25:18, 23:25, 25:16) v nizih.

»Proti Zagrebu smo igrali grandiozno polfinalno tekmo. Videlo pa se je, da so tudi oni bili popolnoma fokusirani na finale,« pravi Micheu.

Finalna tekma dolgo odprta

Finalna tekma Dobljanov proti Kamniku je ostala dolgo odprta. Pri obeh tehničnih odmorih prvega niza je vodil Kamnik. Dobljani so izenačili na 18:18 in le še dobili prvi niz s 25:22. V drugem nizu je bil potek podoben, a tokrat je bil Kamnik srečnejši in dobil niz s 25:19. V tretjem in četrtem nizu so se Dobljani vedno bolj uveljavljai, vodili pri vseh tehničnih odmorih in dobili tekmo s 3:1 v nizih (25:22, 19:25, 25:20, 25:17). »V finalu so odločali živci. Na koncu smo mi imeli dva ali tri boljše igralce, ki so odločili finale za nas.«

Sezonski cilj: avstrijski prvak

Dolgo Dobljani niso mogli praznovati, saj je že v sredo čakala zadnja tekma v osnovnem delu avstrijskega prvenstva, ki so jo proti Weizu dobili s 3:0 v nizih.

Prva tekma polfinalne serije na tri zmage proti Gradcu bo že v soboto, 17. marca, ob 19. uri v Pliberku. Težje bo za Dobljane verjetno postalo šele v finalu, kjer bo zelo verjetno Waldviertel nasprotnik.

»Proti Waldviertelu smo letos že dvakrat izgubili in ne bo enostavno. Prej nas pa zdaj čaka polfinalna serija proti Gradcu. Če bomo znali pokazati to kar smo pokazali v MEVZA finalu, pa imamo gotovo dobre možnosti da dosežemo sezonski cilj, postati avstrijski prvak«