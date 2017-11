Bernard Smrtnik: Ni mi pri srcu samo kultura – tudi politika

Bernard Smrtnik (30) izhaja iz Bistričnikove rodbine na Obirskem in kandidira v volilnem okolišu Velikovec-Wolfsberg-Šentvid ob Glini na 1. mestu liste NEOS. Z veseljem pa bi kandidiral tudi prihodnje leto na deželnozborskih volitvah.

Bi se na kratko predstavili našim bralkam in bralcem?

Bernard Smrtnik: Star sem 30 let, po mami Marici izhajam iz Bistričnikove družine na Obirskem, moj oče Karlo je rano umrl leta 2006, sam sem oče osem mesecev starega dojenčka Ariana, maturiral sem na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu, poklicno pa se udejstvujem kot uslužbenec podjetja Albiro (naslednik podjetja Solida) v Žitari vasi.

Bistričnikovi so znani po tem, da se močno udejstvujejo na kulturnem in političnem področju. Velja to tudi za vas?

V zgodnjih mladostnih letih sem se udejstvoval pri Mladi Enotni listi, več let sem, dokler nisem prevzel zahtevnih poklicnih obveznosti, prepeval tudi pri domačem moškem zboru Valentin Polanšek, sem pa od zadnjih občinskih volitev leta 2015 naprej občinski odbornik, izvoljen na Kapelški listi EL. Sem tudi karateist in predsedujem kapelškemu karate klubu.

Kdaj in kako ste prišli v politiko? Kdo vas je spodbujal za delovanje na političnem področju?

V politiko sem prišel po našem županu Francu Jožefu Smrtniku, prav tako po Bistričnikovi rodbini, ki se je vedno aktivno zavzemala za slovensko narodno skupnost ter za njene pravice in kulturo. Skratka: ni mi pri srcu samo kultura, temveč tudi politika.

In katera politična področja so vam še posebej pri srcu?

Poleg narodnostne politike so to predvsem skrb za mlade družine, skrb za delovna mesta, zlasti še za tiste, ki so prekoračili 50. leto starosti, prizadevanje za dobro narodno ozračje v deželi ter za jezikovno in kulturno raznolikost.

Kako ste našli pot k volilni skupini NEOS?

Večkrat sem poslušal intervjuje z ustanoviteljem volilne skupine NEOS Matthiasom Strolzem, ki so mi bili zelo všeč. Srečala sva se tudi s Christophom Haselmayerjem, ki kandidira na koroški deželni listi NEOS na 1. mestu, mdr. na korškem žegnanju. Povabil me je, da kandidram kot glavni kandidat za volilno okrožje Velikovec-Wolfsberg-Šentvid. Posvetoval sem se s predsednikom deželne EL Gabrielom Hribarjem ter s Francem Jožefom in Vladimirjem Smrtnikom. Priporočali so mi, da naj kandidiram.

Zakaj ste se odločili ravno za NEOS?

Ker vidim, da posluša in upošteva ideje mladih.

Kot je znano, se je volilna skupina NEOS združila z Liberalnim forumom (LIF). LIF je že večkrat kandidiral skupaj z Enotno listo, zadnjič leta 2008, ko je bil glavni kandidat EL na listi LIF Rudi Vouk. Izkazalo se je, da naši ljudje niso ravno navdušeni za to volilno grupacijo, mdr. zaradi debate o križih ter gospodarsko-liberalne usmerjenosti. Kako hočete pripadnike slovenske narodne skupnosti prepričati, da bodo tokrat v večji meri zaupali svoj glas NEOS?

Druge stranke imajo zastarele strukture in nimajo posluha za resnične probleme ljudi, ne mladih ne starejših. Tega pri NEOS ni. Tisti, ki se hoče angažirati, to lahko stori svobodno in ga upoštevajo. Sam sem mlad, angažiran in hočem s konstruktivnim ter pozitivnim pristopom prispevati svoj delež.

Katere programske točke glede slovenske narodne skupnosti so za vas še posebej pomembne? Boste imeli volilno reklamo tudi v slovenščini?

Da se slovenski jezik govori tudi v prihodnosti in da se bo pod lipo še naprej pelo. Prav tako je treba končno povišati finančne podpore za narodne skupnosti. Sicer pa se bom zavzel za to, da bo naša volilna reklama tudi v slovenščini.

Boste prihodnje leto kandidirali na listi NEOS tudi na deželnozborskih volitvah?

Če bom lahko kaj prispeval k uspešnemu nastopu NEOS, bom z veseljem kandidiral tudi za deželni zbor.