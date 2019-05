Celovec Kako sestavimo najpreprostejši elektromotor na svetu? Kako deluje stroj za oblake? Zakaj zmečka zračni tlak pločevinko za solatno olje? Kako nastanejo barve?

Ali lahko direktno izkoristimo sončno energijo? Na to vprašanje je odgovorila sončna peč Slovenske gimnazije. V nekaj minutah je pomladno Sonce segrelo vodo na 70 stopinj Celzija, nato pa speklo okusne vaflje in mafine – zadišalo je kakor v slaščičarni.

Kakšna je površina Sonca? Odgovor je dal sončni teleskop Coronado PST. Sončevo ploščo obdajajo številni izbruhi, takoimenovane protuberance. Na površini so številna svetla in temna območja, ki se od minute do minute spreminjajo. Neverjetno, kako dinamično je Sonce, brbotajoč »kotel« žarečih plinov. Stalno se pojavljajo in izginevajo hladnejše temne lise, sončeve pege.

Mnogo zanimivih fizikalnih vprašanj smo obravnavali predvsem s pomočjo eksperimentov. Dostikrat se dajo fenomeni raziskovati s preprostimi sredstvi. Mladina je še posebno uživala ob poskusih v malih skupinah, saj je skupno odkrivanje presenečenj narave še posebno zadovoljivo. Pomembnost praktičnih vaj v naravoslovju je pravzaprav že poudaril starokitajski mislec Konfucij: »Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, razumem.«

Perfekten teren za odkrivanje naravoslovnih zanimivosti je prav gotovo EXPI hands on Science Center na Kočuhi, saj postaje omogočajo realno in neposredno srečavanje s fenomeni. Je podobno kakor s kolesarjenjem: ne moreš se ga naučiti iz knjige, moraš se usesti na kolo in sam poskusiti. Lepo je bilo opazovati navdušenje mladih v EXPIju. Prisrčna hvala Samu Kupperju za to čudovito zamisel, saj je pred devetimi leti postala oprijemljiva realnost, ki raste iz leta v leto in navdušuje staro in mlado.

Lepo je delati z radovednimi mladimi. Odkrivanje lepot in presenečenj narave poskrbi za poseben lesk v očeh otrok. Ta lesk izraža navdušenje za naravoslovje, kar tudi v učitelju kot spremljevalcu pri tem odkrivanju zapusti zelo prijeten občutek.

Vtisi Gorazda Wakouniga (2.B razred Slovenske gimnazije): Letos sem prvič sodeloval pri Talente Campu in bilo mi je všeč, saj sem veliko izvedel. Prijavil sem se zaradi tega, ker me fizika zanima. Izvedeli smo veliko o optiki, npr. o tem, kakšna je temperaturna razlika, če je enako veliko vode v svetli posodi in v temni posodi in ti dve posodi segreje sonce. Naučili smo se tudi, kako nastane implozija, pekli smo vaflje s sončno pečjo in še veliko več. Profesor Niko Ottowitz nam je tako razlagal, da smo vse razumeli. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v Expi center na Kočuhi pri Šmarjeti v Rožu.