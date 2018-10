Mestno gledališče Celovec je začelo novo sezono s sijajno izvedbo Dvorakove Rusalke.

Celovec »Pretresljiva lepota … pravi dogodek« (Kleine Zeitung), »začetek sezone poln sijaja, poezije in globine (Kronen Zeitung), »Južnoafričanka Pumeza Matshikiza jo uteleša ganljivo iskreno« (Der Standard) in »izjemno diskutabilen, izzivalen … operni večer« (Salzburger Nachrichten). Avstrijska kritiška srenja si je redko kdaj bila tako enotna kakor v navdušenju nad uvodom v novo sezono Mestnega gledališča Celovec, ki je v četrtek, 13. septembra, premierno uprizorilo lirično opero oziroma pravljico v treh dejanjih Antonina Dvoraka Rusalka.

Temeljni motiv zgodbe, libreto je napisal Jaroslav Kvapil, je ljubezen nadnaravnega bitja, nimfe Rusalke, do človeka, kakor se pojavlja že v srednjeveških bajkah, še posebej priljubljen pa je bil v obdobju romantike. Usoda Rusalka, ki je hotela »biti človek, živeti v siju sonca,« je tragična, domovine ne najde več ne med ljudmi ne med svojimi pravljičnimi bitji, in prav to krhkost in odtujenost je znala režiserka celovške predstave Eva-Maria Hčckmayr prenesti na oder z velikim čutom. Pevska zasedba je v celoti izvrstna (s sijajnimi liričnimi glasovi), kar je po premieri znala s številnimi vzkliki »bravo« nagraditi tudi publika, prav tako navdušena nad novim šef dirigentom Koroškega simfoničnega orkestra Nicholasom Carterjem. Opero pojejo v češkem originalu z nemškimi nadnapisi.

Rusalka bo na odru celovškega Mestnega gledališča na sporedu še do 20. oktobra.