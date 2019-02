V nedeljo, 27. aprila, se je ves civilizirani svet poklonil žrtvam holokavsta, žrtvam nacističnega nasilja nad človeštvom. To bi vsaj mislili. A tako ni bilo. V Mariboru se je tega dne pri kužnem znamenju na Glavnem trgu zbrala združba nemškonacionalnih in skrajno desnih organizacij iz Avstrije, da bi se spomnile žrtev tako imenovane krvave nedelje leta1919. Takrat so našuntani mariborski Nemci hoteli nasilno izsiliti priključitev slovenskega dela Štajerske k Avstriji, a jim to ni uspelo. Nekaj Nemcev je takrat padlo pod streli varnostnih sil.

Da se kdo spomni žrtev in se jim dostojno pokloni, je lepo in prav! Nesprejemljivo in glede na mednarodni dan spomina na holokavst tudi neokusno pa je, da je med udeleženimi skupinami bila tudi Kameradschaft Vier K IV, združenje bivših esesovcev. Njeno geslo je bilo »Meine Ehre heisst Treue«. Ta uniformirana partijska formacija NSDAP, ki jo je nürnberško sodišče obsodilo kot zločinsko organizacijo, je tudi na slovenskih tleh zagrešila hude zločine, na primer 12. 2. 1945 poboj stotih žrtev v Frankolovem pri Celju. Samo v Mariboru so nacisti pobili okoli tisoč talcev, da ne govorimo o streljanjih talcev v celjskem Piskru. Z balkona mariborskega rotovža, samo streljaj od kužnega znamenja, je leta 1941 Hitler zahteval ponemčenje pokrajine (»Macht mir dieses Land wieder deutsch!«). To so neizpodbitna dejstva.

Na podstavek mariborskega kužnega znamenja je K IV v nedeljo postavila svečo z napisom »Seine Ehre hiess Treue« in dodatkom Österr. Soldatenverband.